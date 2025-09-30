No, el omeprazol no es un protector de estómago: riesgos y usos correctos

El omeprazol —mal llamado protector de estómago— es uno de los medicamentos más utilizados en España.

Es el segundo más recetado, después del paracetamol. Sin embargo, uno de los errores más comunes es utilizarlo antes o después de comidas copiosas, para evitar las digestiones pesadas, el estreñimiento, hinchazón, distensión abdominal, gases, eructos o flatulencias. Y es que, este tipo de fármaco son inhibidores de la bomba de protones (IBP), es decir, que evitar la producción de ácido en el estómago.

Según los expertos del Consejo General de Colegio Farmacéuticos de España, calificar a los IBP como “protectores de estómago” puede generar confusión en la población y fomentar un uso inadecuado al entenderlos de forma equivocada como una prevención general de los problemas digestivos, cuando, en realidad, los IBP evitan la hipersecreción de ácido.

Por qué no debes usar omeprazol como protector de estómago

Su uso indebido no está exento de riesgos. Por ejemplo, aunque el omeprazol suele ser bien tolerado y las reacciones adversas son generalmente leves, el empleo durante periodos prolongados de tiempo (mayores a 1 año) o a dosis elevadas se ha relacionado con reacciones adversas como reducción en los niveles de vitamina B12 —que puede ocasionar un tipo de anemia—, de magnesio —que podría dar lugar a debilidad muscular y calambres— y de calcio, que podría derivar en una osteoporosis e incremento del riesgo de fracturas.

Diversos envases de Omeprazol de distintos laboratorios. / LNE

Por tanto, los farmacéuticos insisten en utilizarlo para su indicación autorizada y siempre bajo el asesoramiento de un profesional sanitario, a la menor dosis eficaz y durante el menor tiempo posible. Además, en periodos prolongados, es recomendable hacer una reevaluación periódica de la necesidad de tratamiento, al menos, una vez al año.

En el caso del omeprazol sin prescripción médica, el tratamiento es de 20 mg una vez al día preferentemente por la mañana media hora antes del desayuno, para el tratamiento de síntomas de reflujo gastroesofágico, y con una duración máxima de 14 días. Y, si en siete días no se nota mejoría de los síntomas, habría que acudir al médico.

Opciones de tratamiento sin receta para las digestiones pesadas

Al margen del tratamiento farmacológico, desde el Consejo General se hace hincapié en que para tratar las digestiones pesadas lo primero que hay que hacer es adoptar medidas higiénico-dietéticas enfocadas a la prevención. Algunas de estas ellas son: