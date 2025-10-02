Sergio del Molino Molina, escritor y periodista: "Los europeos del futuro no serán en su mayoría blancos"

¿Cuál es la situación actual de la España vacía?

En términos de presencia política, la situación está bastante estancada. Hubo un momento de mucho interés, pero poco a poco ha ido decayendo. La situación en términos demográficos es irreversible. La población se concentra en macrociudades y los núcleos pequeños y periféricos van perdiendo población. La sociedad además envejece. Esta tendencia es muy difícil de revertir, por no decir que imposible, porque habría que cambiar la forma en la que vivimos. Eso no quiere decir que la situación de la gente que vive en la España vacía o en las zonas despobladas sea más dramática.

Entonces, ¿cómo es ese escenario despoblado?

Ha habido un cambio de conciencia por parte de la sociedad española. El equilibrio demográfico es un asunto que hay que tratar y ha habido una serie de iniciativas institucionales en los últimos años que han llevado a mejorar la vida de la gente en el sentido de que se mantienen muchos servicios públicos. Hay una mirada que persiste que en algunos aspectos puede ser perjudicial porque se cae en los tópicos que crean una visión de lo que supone vivir en el campo o en las zonas despobladas. Se ha perdido población, pero eso no ha implicado un empeoramiento de las condiciones de esa misma población.

Hay una cierta desconexión política con respecto a este tema, ¿a qué se debe?

El debate político fue posterior al debate social y cultural. Realmente los políticos se intentaron aprovechar del debate que se generó de forma casi espontánea a su surgimiento en la sociedad española. Ese debate ha cambiado la forma de mirar al campo. Ya no son aceptables muchas políticas que antes se daban como fenómenos naturales. El hecho de que cerraran escuelas, servicios o que se reorientasen inversiones públicas hacia otro sitio, hoy ya no se acepta. Por tanto, hay una contestación social que está movilizada en muchos lugares y que permite una atención ciudadana que antes no existía.

"El abandono rural es un rasgo mundial"

¿El abandono rural afecta a otras regiones?

Es un rasgo mundial que sufren todas las sociedades desarrolladas y que en España ha tenido una característica un poco peculiar. En el país, el campo es poco valorado en términos globales. No es un motor económico, pero sí que es un sector muy importante y muy innovador. El campo español se modernizó muy tarde y no ha logrado retener a la población pese a que es capaz de inundar el mundo de productos agrícolas. En Canarias está el caso del plátano, un sector muy poderoso a nivel económico. La situación es paradójica. Por un lado hay un desprecio hacia una economía que no se considera importante y por otro lado hay una especie de orgullo nacional hacia los productos de la tierra como el aceite.

¿La situación de España se diferencia con respecto a otros países de Europa?

El campo, por ejemplo, es una peculiaridad con respecto a Francia o a Italia, países que son también muy agrícolas pero que tienen otra estructura y otra forma de mirar a los campesinos. En España el campesinado siempre ha estado muy despreciado. En Francia, es una fuerza política importante, es un actor muy relevante que define los mapas políticos, las decisiones, las alianzas y las estructuras de poder. El campesinado español, sin embargo, nunca ha conseguido imponer sus criterios. Casi que no se tiene en cuenta. Además, las densidades de población que tiene el interior de la Península no se ven en ningún otro sitio del continente.

"La migración no debería ser motivo de drama"

Y con respecto a la despoblación, ¿cuál es la situación de Canarias?

La ultraperiferia es un factor que hace que Canarias sea prácticamente incomparable con la Península. Lo interesante de las Islas es que sufren en un grado exacerbado todos los fenómenos demográficos que se estudian o que afectan al continente europeo. La primera está en la despoblación, porque evidentemente hay Islas que están despoblándose. Por otro lado, el fenómeno migratorio. El Archipiélago lo sufre de forma más dramática por su situación geográfica. Se ha enfrentado a unos dilemas a los que no se enfrentan en otras sociedades. Además está el turismo, que esquiva los recursos y erosiona y dinamita las identidades y la forma de vida tradicional. Esos tres grandes fenómenos definen la vida demográfica de las unidades desarrolladas. Los canarios pueden enseñar al mundo muchas cosas, pueden dar muchas lecciones de cómo funciona la demografía del mundo, porque la están sufriendo de una manera brutal, como no se sufre en ningún otro sitio.

Europa enfrenta el reto de la baja natalidad, ¿cuál es la visión de cara al futuro?

Los europeos del futuro probablemente no sean mayoritariamente blancos ni tendrán los mismos afectos que tenemos en la actualidad. Eso es lo mejor que le puede pasar a una sociedad porque es la demostración de que se revitaliza, por lo que la migración no debería ser motivo de drama.

