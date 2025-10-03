Sorteos
Sorteo Euromillones del viernes 3 de octubre de 2025
Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy
Redacción
La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del viernes 3 de octubre de 2025 corresponde a la formada por los siguientes números: 25, 41, 6, 12 y 18 y las estrellas 2 y 6.
El código del Millón ha sido el TLX84674.
El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.
Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.
- El PSOE de Badajoz reclama 'repensar Almossassa' tras una edición con 'pérdida de autenticidad
- Lista definitiva de admitidos para las VPO de Ronda Norte y Cuartón Cortijo: cómo consultarla
- Festival de food trucks en Badajoz: cuatro días de comida callejera, música y ocio
- Condenado en Badajoz el dueño de una tienda de móviles por estafar a sus clientes
- El PP de la provincia de Badajoz se renueva: ¿quiénes son?
- Detenido un feriante de Badajoz por un doble crimen en un pueblo de Toledo
- Emilio García-Cancho toma posesión como presidente de la Audiencia de Badajoz este jueves
- “Nuestras tostadas de jamón y de lomo doblado son un espectáculo”