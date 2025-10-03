Test | ¿Cuánto sabes de la actualidad semanal?
Un test semanal recopila en diez preguntas los hechos más relevantes de los últimos días
Redacción
La semana ha dejado numerosas noticias en el ámbito político, social, económico y cultural. Para repasar lo más destacado y medir cuánto sigues la actualidad, te proponemos un test de diez preguntas con las claves informativas de los últimos días. Una forma rápida y entretenida de comprobar tu nivel de atención a la actualidad y repasar lo esencial antes de que empiece una nueva semana de noticias.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El PSOE de Badajoz reclama 'repensar Almossassa' tras una edición con 'pérdida de autenticidad
- Lista definitiva de admitidos para las VPO de Ronda Norte y Cuartón Cortijo: cómo consultarla
- Festival de food trucks en Badajoz: cuatro días de comida callejera, música y ocio
- Condenado en Badajoz el dueño de una tienda de móviles por estafar a sus clientes
- El PP de la provincia de Badajoz se renueva: ¿quiénes son?
- Detenido un feriante de Badajoz por un doble crimen en un pueblo de Toledo
- Emilio García-Cancho toma posesión como presidente de la Audiencia de Badajoz este jueves
- “Nuestras tostadas de jamón y de lomo doblado son un espectáculo”