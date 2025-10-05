Fallece Moncho Neira, chef del restaurante Botafumeiro

Moncho Neira, el chef que creó Botafumeiro ha fallecido este domingo. Las redes sociales también hablan de su fallecimiento. El hostelero de Lugo deja una esposa y tres hijos. La historia de Moncho Neira es la de un hombre hecho a sí mismo que llegó a Barcelona con la mayoría de edad recién cumplida.

Llegó desde Galicia con una maleta vacía. Tenía ambición y sueños que con el tiempo, mucho esfuerzo y dedicación le llevaron a abrir el Botafumeiro, hoy un un clásico de Barcelona, que fue la base del Grupo Moncho's, con una decena de restaurantes en Barcelona como el Asador del Mar, Europa y Sexy Crab. Fundó la marisquería Botafumeiro, el origen de todo, en 1975. En el Instagram del grupo un escrito le ha recordado como un ser "apasionado, visionario y generoso" que "dedicó su vida a hacer feliz a los demás a través de su trabajo, su entrega y su ejemplo".

Según Crónica Global fuentes cercanas a la familia de Neira han precisado que este lunes se realizará el velatorio en en el Tanatorio de Sant Gervasi. Sus allegados le despedirán en un velatorio mañana lunes en el Tanatorio de Sant Gervasi. Después se realizará un entierro en su Galicia natal. Nacido en Pol (Lugo), Moncho fue un "emprendedor y un gran soñador" cuya verdadera pasión era "dar felicidad en cada uno de sus servicios". Su familia quiere "mantener vivo su legado" que seguirá vivo en cada mesa de los restaurantes que llevan su sello. Moncho Neira deja una mujer y tres hijos.