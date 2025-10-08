Barkibu se certifica como Empresa B Corp, consolidando su modelo empresarial con la sostenibilidad y el impacto social positivo

Con presencia ya en siete países —España, Alemania, Francia, Italia, Portugal, Grecia y Finlandia—, ha desarrollado la huella operativa más amplia entre las compañías de seguros de su categoría. Además, prevé alcanzar una facturación de 49 millones de euros en 2025, reflejo de la solidez de su modelo de negocio y del impulso de su expansión internacional.

“Recibir la certificación B Corp en plena fase de crecimiento internacional es un logro que nos llena de orgullo. Para nosotros, crecer no tiene sentido si no es con responsabilidad: queremos construir una empresa que genere valor no solo para nuestros clientes y sus animales, sino también para nuestro equipo, nuestras comunidades y el entorno que compartimos. Esta certificación refuerza nuestro compromiso con una forma de trabajar más justa, sostenible y transparente, en línea con los principios que guían cada decisión que tomamos”, afirma María González, CMO y cofundadora de Barkibu.

Crecimiento sostenido y liderazgo digital

Barkibu ha mantenido un ritmo de crecimiento cada vez más rápido: tras asegurar a sus primeras 10.000 mascotas en 18 meses, alcanzó las 50.000 en poco más de tres años y ha duplicado esa cifra en el último año. Este crecimiento sostenido, apoyado en producto y tecnología propios, consolida a Barkibu como un actor digital puro, con procesos 100 % online: alta en segundos, cero papeleo y un enfoque centrado en el bienestar animal.

¿Qué es el sello B Corp?

El sello B Corp, concedido por la organización internacional sin ánimo de lucro B Lab, certifica a empresas que integran el impacto social, medioambiental y ético en el centro de su modelo de negocio. Más que una etiqueta, se trata de una verificación profunda y rigurosa que garantiza que la empresa equilibra el beneficio económico con el propósito.

Ser B es utilizar la fuerza de la empresa para cambiar el mundo. Es aspirar a ser las mejores empresas no del mundo, sino para el mundo. Ser B es comprometerse con altos estándares sociales y ambientales, actuar con transparencia y entender que si algo perjudica al planeta o a las personas, entonces no nos beneficia.

Como explica el propio movimiento B Corp:

“Somos un movimiento global de personas que trabaja para crear una economía más justa, más inclusiva y más regenerativa.”

Para obtener esta certificación, Barkibu ha superado un proceso de evaluación en cinco áreas clave:

Personas: cuidado del equipo humano, inclusión y bienestar.

cuidado del equipo humano, inclusión y bienestar. Clientes: responsabilidad, transparencia y compromiso real.

responsabilidad, transparencia y compromiso real. Comunidad: impacto positivo en el entorno social.

impacto positivo en el entorno social. Medio ambiente: sostenibilidad activa y reducción de huella ecológica.

sostenibilidad activa y reducción de huella ecológica. Gobernanza: estructuras éticas, transparentes y responsables.

Cada aspecto de la certificación ha sido rigurosamente validado mediante documentación real, políticas internas y métricas verificables. Barkibu ha dedicado años de trabajo intenso a fortalecer sus prácticas de gobernanza, transparencia y responsabilidad, superando exigentes protocolos para alinearse con los más altos estándares de B Lab.

Este logro no es solo un reconocimiento, sino también una declaración de intenciones: formar parte de una comunidad empresarial que quiere transformar la economía para beneficiar a todas las personas y al planeta.

Sobre el Movimiento B Corp

El Movimiento B Corp es una comunidad global de más de 6.000 empresas en 77 países y 153 industrias, comprometidas con un modelo económico que beneficia a las personas, las comunidades y el planeta.

B Lab, la organización sin fines de lucro que lidera este movimiento, crea estándares, herramientas y programas que promueven un cambio profundo en la cultura empresarial, fomentando una economía más inclusiva, equitativa y regenerativa.