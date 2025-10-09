El tiempo
La Aemet activa la alerta roja por lluvias en la Comunidad Valenciana
Advierte de que se pueden alcanzar acumulados de más de 180 l/m2 en doce horas
Marga Vázquez
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para mañana viernes, 10 de octubre, la alerta roja por peligro de lluvias muy fuertes y/o torrenciales en el litoral sur de Alicante. La situación de máxima alerta meteorológica avisa a la población por riesgo real de que se alcancen acumulados de precipitaciones de más de 180 l/m2 en doce horas.
La situación meteorológica, indica la Aemet, "será muy adversa los próximos días", al tiempo que incide en que "el riesgo" será "extremo".
Según la Aemet, la zona más afectada por estas fortísimas lluvias provocadas por la acción de la dana Alice será la mitad sur del litoral más meriodional de la costa alicantina, concretamente las comarcas de "la Vega Baja y el Baix Vinalopó". Muy cerca de esas zonas se encuentra ubicada una de las áreas más pobladas de la provincia, puesto que es allí donde está enclavada la ciudad de Alicante y otras urbes de gran importancia como Elx o Sant Vicent del Raspeig, entre otros municipios.
La alerta roja entrará en vigor a las 10.00 horas de mañana viernes y se extinguirá en principio a medianoche.
Suscríbete para seguir leyendo
- Somos un sitio con una carta distinta al resto
- El edificio de Capitanía de Badajoz se restaura y pone en valor dependencias cerradas hace 30 años
- Arrancan las obras en el parque Virgen de la Victoria de Badajoz: 'Por fin nos solucionan un gran problema
- Alertan de un timador de pisos de alquiler en Badajoz: acumula una veintena de denuncias
- Los bares y restaurantes más antiguos de Badajoz que todavía puedes visitar
- Incendian la puerta de un piso en Los Colorines de Badajoz
- El conductor implicado en el atropello mortal de Olivenza no iba a una 'velocidad excesiva
- El último adiós a Vara: sigue el funeral en su Olivenza natal al que acude Pedro Sánchez