Las empresas petroleras, al margen de la transición energética: solo controlan el 1% de las renovables

Las grandes compañías de petróleo y gas apenas han dado pasos reales hacia la transición energética. Pese a años de esfuerzos y anuncios, su presencia en el mercado de las energías renovables es casi simbólica: solo el 1,4% de los proyectos renovables del planeta está bajo su control.

Así lo concluye una investigación del Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales de la Universitat Autònoma de Barcelona (ICTA-UAB), publicada en la revista 'Nature Sustainability' y que pone cifras a las diferencias entre el discurso y la acción de la industria fósil. El trabajo analiza los datos de la organización Global Energy Monitor y examina la actividad de las 250 mayores productoras de hidrocarburos del mundo, responsables del 88% de la extracción total.

"Su despliegue de renovables es anecdótico, en el mejor de los casos" Marcel Llavero — Investigador del ICTA-UAB

Los investigadores identifican más de 3.000 proyectos de energía eólica, solar, hidroeléctrica y geotérmica en los que estas empresas tienen algún tipo de participación, ya sea directa, mediante filiales o a través de adquisiciones. Sin embargo, solo una de cada cinco compañías ha impulsado alguna iniciativa renovable y la producción de energía limpia representa una fracción ínfima, el 0,1%, de su extracción total de energía.

Escasa inversión

"Su despliegue de renovables es anecdótico, en el mejor de los casos", afirma Marcel Llavero, investigador del ICTA-UAB y autor principal del estudio. "La verdadera contribución de estas empresas a la lucha contra la crisis climática debería medirse por la cantidad de combustibles fósiles que dejan bajo tierra", añade.

El contraste entre la magnitud de los beneficios y la escasa inversión en renovables cuestiona la credibilidad de las estrategias verdes que las grandes petroleras han exhibido durante la última década, según el grupo de investigación Zero Carbon Analytics.

Los científicos constatan que casi una cuarta parte de las cien mayores compañías del sector afirma tener objetivos de reducción de emisiones para 2030, con un compromiso medio del 43%. Pero la investigación del ICTA-UAB sugiere que esos compromisos no se están traduciendo en proyectos reales de generación limpia.

Diferencias geográficas

La geografía de las inversiones evidencia profundas desigualdades. En Europa, las petroleras poseen solo el 1,8% de los activos renovables del continente. Empresas como TotalEnergies, Repsol, Eni, BP, Equinor o Shell han desarrollado algunos parques solares o eólicos, pero estos apenas aportan entre el 0,3% y el 1,6% de la energía que producen. La mayor parte de sus proyectos se encuentra, además, fuera de Europa: un tercio en Asia y otro tercio en América del Norte.

En Sudamérica, la implicación de la industria fósil es aún menor. Solo el 2% de la capacidad renovable pertenece a compañías del sector. En América del Norte, el panorama es prácticamente nulo: las grandes firmas estadounidenses, como Chevron o ExxonMobil, no disponen de activos renovables significativos. Apenas el 2,4% de la capacidad limpia del continente pertenece a empresas vinculadas a los combustibles fósiles, y casi todo está en manos de corporaciones europeas o de Oriente Medio.

El estudio también pone el foco en Asia, donde solo el 0,7% de la capacidad renovable está controlada por petroleras. En China, las compañías estatales poseen algunos activos de energía solar y eólica, pero su peso en el conjunto sigue siendo marginal. En Japón, conglomerados como Mitsubishi o Tokyo Gas operan proyectos en tres continentes, pero las renovables representan menos del 5% de su energía total. En India, la proporción es todavía menor: entre el 0,07% y el 0,6%, según la empresa.

Los autores del trabajo sostienen que esta falta de compromiso demuestra que la industria fósil no puede ser considerada "un agente central en la transición energética". "Después de décadas de palabras vacías, los gobiernos y las instituciones deben asumir que las petroleras forman parte del problema, no de la solución", advierte Llavero. A su juicio, las compañías de petróleo y gas no deberían ocupar un asiento en la mesa donde se decide el futuro de la política climática y energética.

La investigación ha sido respaldada por expertas internacionales como Julia Steinberger, profesora de la Universidad de Lausana, que califica el estudio como una "verificación necesaria" frente al relato verde de las petroleras. "A pesar de sus eslóganes ecológicos, están fracasando por completo en su transición hacia las energías limpias", opina.

Los autores concluyen que el papel de las grandes corporaciones del petróleo en la transición energética es "testimonial". "En cambio, mantienen intacto su modelo de negocio mientras utilizan el discurso de la sostenibilidad", lamentan.

