Las fuertes lluvias en Tarragona dejan a personas atrapadas en coches y bajos, cortan la AP-7 y paralizan trenes

La dana Alice se había asomado a principios de semana en las comunidades del litoral mediterráneo, pero no ha sido hasta finales de semana que las lluvias han pasado a un primer plano por su peligrosidad en zonas altamente inundables. El jueves y viernes fue el turno de la Comunidad Valenciana, donde se registraron más de 150 litros por metro cuadrado (mm) en localidades de Alicante; este sábado fue el turno de las Islas Baleares, donde se registraron fuertes tormentas en Ibiza, Mallorca y Formentera; y este domingo por la tarde ha sido el turno del sur de Cataluña.

Las lluvias han impactado en la comarca del Montsià, donde las calles se han inundado con rapidez, dejando a personas atrapadas en vehículos y en bajos de inmuebles en un episodio que el mismo alcalde de Santa Bàrbara, Josep Lluís Gimeno, ha calificado como "histórico" por su virulencia. Para ser concretos, en una hora, la estación meteorológica de Mas de Barberans ha pasado de 30 a 114 mm registrados, y a las 21 horas la cifra ha superado los 187mm, y varias estaciones del Baix Ebre también han superado los 100 mm. Por el momento se desconoce si hay heridos o personas desaparecidas.

El episodio ha paralizado también la movilidad en el sur de Cataluña, suspendiendo la circulación de trenes de la línea R16 de Rodalies por inundaciones en Ulldecona y de Renfe con origen Barcelona y Valencia del Corredor Mediterráneo hasta nuevo aviso. Por carretera, la autopista AP-7 ha sido la más afectada, con un corte total en ambos sentidos entre Freginals y Ulldecona y otro entre Vandellòs y L'Hospitalet de L'Infant en sentido Castellón.

Avisos ES-Alert

Por ello, Protecció Civil ha enviado un aviso ES-Alert a los teléfonos móviles del prelitoral y litoral tarraconense desde Alcanar hasta Salou por la previsión de lluvias durante las próximas horas y durante la noche en el que han advertido a la población evitar la movilidad. Esta alerta se suma a la que ya se ha enviado este domingo por la tarde a los móviles de la comarca del Montsià. También, la jefa de operaciones de Protecció Civil, Cristina Vicente, ha hecho un llamamiento a subir a pisos superiores y, sobre todo, a quedarse en casa. Vicente ha instado a la población a llamar al teléfono de emergencias 112 en caso de necesitar ayuda.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha pedido "máxima precaución" ante las lluvias torrenciales de este domingo en comarcas de Tarragona, especialmente en el Montsià, tras reunirse con el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (Cecat) para abordar la situación. "Desde el Govern seguimos pidiendo máxima precaución y seguir las indicaciones de Protecció Civil", y ha dado las gracias a los servidores públicos por su trabajo, en un mensaje en sus redes sociales.

En la reunión también han participado representantes de Protecció Civil, Bombers de la Generalitat y la consellera de Interior de la Generalitat, Núria Parlon, que ha anunciado que cinco comarcas de Tarragona (Montsià, Baix Ebre, Ribera d'Ebre, Baix Camp y Terra Alta) han recibido una Es-Alert a las 21:30 horas y que el plan Inuncat pasa a nivel de Emergencia. En declaraciones a medios, ha anunciado que esta alerta implica reducir la movilidad, teletrabajar quien pueda, quedarse en casa si es posible y suspender clases. El Gobierno central ha ofrecido a Cataluña medios por si hace falta (incluida la UME) , y la Generalitat los pedirá si lo considera necesario

630 llamadas

Tanto la Agencia Estatal de Meterología (Aemet) como el Meteocat habían emitido una alerta y un aviso rojo, respectivamente, para advertir de las lluvias torrenciales en las comarcas tarraconenses de Montsià y Baix Ebre. Asimismo, Protecció Civil mantenía en alerta el plan por inundaciones y ha mandado sobre las 18 horas de la tarde un aviso a todos los móviles de la comarca afectada. Dos horas más tarde ha enviado otro en el prelitoral y litoral desde Alcanar hasta Salou y finalmente otro a las 21:30 horas en Montsià, Baix Ebre, Ribera d'Ebre, Baix Camp y Terra Alta. También la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha advertido de la alta posibilidad de crecidas súbitas importantes en cauces menores y barrancos en el tramo bajo del río Ebro.

El teléfono de emergencias 112 ha recibido hasta las 20 horas un total de 630 llamadas que han generado 352 expedientes relacionadas con el episodio de lluvias que está afectando algunas comarcas de Tarragona. Según ha informado el cuerpo, la mayoría de avisos se han producido en el Montsià (86,19%), el Baix Ebre (7,14%) y el Tarragonès (0,95%). Por su lado, los Bombers de la Generalitat han recibido 126 avisos hasta las 20 horas por servicios derivados de las lluvias, la mayor parte en la comarca del Montsià, sobre todo por gente atrapada en sus vehículos o en inmuebles inundables, acumulaciones de agua en la vía y vehículos que no pueden continuar la marcha.

Se ha habilitado en la Creu Roja de Tortosa un centro para acoger a gente que neceiste un espacio seguro para pasar la noche. Y, el Departament d'Educació, por su parte, ha suspendido las clases educativas de este lunes en las comarcas de Montsià, Baix Ebre, Ribera d'Ebre, Baix Camp y Terra Alta.

