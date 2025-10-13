Sorteos
Resultados de la Primitiva del lunes 13 de octubre de 2025
Consulta la combinación ganadora, el número complementario y el reintegro, así como el Joker
Redacción
La combinación ganadora del sorteo de la Primitiva celebrado este lunes 13 de octubre de 2025, ha estado formada por los números 01, 04, 20, 25, 31 y 36. El número complementario es el 26 y el reintegro, el 9. Loterías y Apuestas del Estado celebrará el próximo sorteo de la Primitiva el próximo lunes.
En el sorteo del Joker el número elegido ha sido el 9500627, premiado con 1 millón de euros.
¿Cómo jugar a la Primitiva?
Para jugar en la Primitiva se seleccionan 6 números diferentes de una tabla de entre el 1 al 49; el objetivo es acertar la combinación ganadora en el sorteo correspondiente de jueves o sábado, formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo, que comúnmente se conoce como el 6/49.
La apuesta simple cuesta un euro y pueden acumularse hasta ocho apuestas por boleto, eligiendo los 6 números en cada apuesta. La apuesta múltiple permite jugar hasta once números por apuesta. A mayor número de múltiples mayor será tu apuesta y tus posibilidades de ganar. También se extrae una bola extra como número complementario, y otra bola de un bombo aparte, entre el 0 y el 9, que hace de número de reintegro. Para ganar el mayor premio hay que acertar los 6 números más el reintegro.
Se puede jugar para un solo sorteo (sorteo diario) o para los dos sorteos de la semana (sorteo semanal). Con esta última opción se juega jueves y sábado, habiendo validado la apuesta antes del sorteo del jueves. Tendrás premio si aciertas al menos 3 números. Los sorteos tienen lugar los jueves y sábados a las 21:30 horas.
- 300 escolares rinden homenaje en Badajoz a los que dieron su vida por España
- Badajoz coloca maceteros para impedir los aparcamientos indebidos
- La Casa de las Aguas de Badajoz tiene quien la quiera: dos promotoras pujan por la parcela municipal para construir viviendas
- Quejas en la barriada de María Auxiliadora de Badajoz por la baja presión del agua: 'Nos duchamos con un hilo
- Un nuevo edificio de diez plantas enfrente del campus de Badajoz: así será la sede de la primera universidad privada de la región
- Bar Sotoca, la barra donde todos son de la casa
- La Guardia Civil festeja a su patrona este domingo en Badajoz
- El portavoz de la familia de la funcionaria tras la declaración exculpatoria del padre: 'Si el juez no ha cambiado su situación, es porque hay pruebas que lo incriminan