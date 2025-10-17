Una ayuda indispensable para que Raquel y Pamela saquen adelante a sus hijos

Raquel García es una de esas mujeres que no se deja amedrentar por las circunstancias, por muy duras que sean. Por eso no desfalleció cuando la vida se le hacía especialmente cuesta arriba, hace ahora 23 años. Esta malagueña se mudó entonces a Utrera, en la provincia de Sevilla, junto a su hijo David, que entonces tenía tres años. “Me vine sin trabajo, sin conocer a nadie. Tuve que empezar de cero”, recuerda.

Lejos de quedarse quieta, Raquel buscó maneras de apoyar a su familia. Así, en la escuela en la que estudiaba su hijo, encontró la posibilidad de acogerse a alguna de las ayudas de la Asociación de Mujeres Santiago el Mayor, que desarrolla el programa CaixaProinfancia de la Fundación "la Caixa", dirigido a familias vulnerables. Gracias a este proyecto, David pudo disfrutar de sus primeros campamentos de ocio socioeducativo el verano de 2007.

“Fue un cambio drástico en mi vida. Para mi hijo fue una oportunidad de ocio diferente, y a partir de ahí empezamos con clases de refuerzo educativo. Nos abrió un mundo nuevo”, explica Raquel, que ahora tiene 45 años y cinco hijos que también han formado parte de CaixaProinfancia.

En una situación parecida llegó Pamela Sandi a España desde Bolivia, hace ahora ocho años. La acompañaba su hijo, que por aquel entonces tenía cuatro años. Para esta madre soltera, instalarse en Valencia no fue nada fácil. “Encontraba muchas barreras. No sabía dónde debía acudir para regularizar mi situación, cómo obtener empleo cómo declarar la renta”, cuenta Pamela. Además, entre el papeleo y el trabajo, la conciliación con su hijo era realmente complicada, sobre todo cuando empezó a crecer. Fue ahí cuando otra madre soltera con quien coincidía en el colegio le recomendó entrar en contacto con Save the Children. “No podía sola con todo: el trabajo, el niño, la casa…”, explica Pamela, que en ese momento vio necesario encontrar “un poco más de apoyo” para que su hijo tuviera las mismas oportunidades eduactivas que el resto.

Una ayuda incalculable

Tanto Raquel como Pamela han terminado encontrando en ambas asociaciones una ayuda que se ha hecho esencial en diferentes etapas de la vida de sus hijos.

En el caso de Raquel, por ejemplo, tras el primer campamento y las clases de refuerzo de David, recibió además para sus dos hijas gemelas ayuda de un logopeda durante seis años.

La malagueña instalada en Utrera, junto a sus hijos ha podido disfrutar de varios de los servicios que presta la Asociación de Mujeres Santiago el Mayor. “A mí me llaman la ‘antigua’”, bromea Raquel, cuyos cinco hijos han participado a lo largo de varios años en los programas de la entidad.

Para Inma Aguilar, directora de la asociación, una de las claves para el bienestar de la familia de Raquel fueron los Talleres Educativos Familiares. “Cada grupo trabaja una misma temática por separado y luego se reúnen”, explica Aguilar, que asegura que en estos talleres “se crea un sentido de pertenecer a un grupo que se apoya”. “Muchas de estas personas no tienen otra red de apoyo a la que acudir cuando lo necesitan”, reflexiona la directora de la asociación, que desde 2001 intenta “luchar contra la espiral de la pobreza a través de la educación y el empleo”.

Una relación duradera

En el caso de Pamela, tras participar su hijo en los grupos de refuerzo escolar de Save the Children su participación en la entidad tampoco cesó. Y es que CaixaProinfancia, a través de las entidades sociales, y en este caso Save the Children, "pueden acompañar a las familias en las trayectorias educativas de sus niños, niñas y adolescentes, hasta la enseñanza posobligatoria", revela Maribel López, técnica de gestión de programas de la fundación y coordinadora de una de sus redes de Caixa Proinfancia en Valencia. “En este recorrido podemos acompañar, ir trabajando en las necesidades y ese trabajo a largo plazo es lo que asegura el éxito educativo y familiar”, explica López.

Tanto la Asociación de Mujeres Santiago el Mayor como Save the Children participan en el programa CaixaProinfancia de la Fundación “la Caixa”, que está presente en 155 municipios de toda España a través de 467 entidades colaboradoras. Desde su puesta en marcha, este proyecto ha atendido a cerca de 400.000 niñas, niños y adolescentes de familias en riesgo de exclusión.

Ahora, Raquel esté tranquila: "Mis dos hijos mayores ya están trabajando. Y espero que las pequeñas también lo hagan", celebra. Y Pamela puede mirar al futuro con algo de optimismo. “Ya hemos construido nuestra vida aquí y la queremos seguir construyendo”, sentencia.