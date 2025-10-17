Un estudio internacional advierte de las limitaciones de ChatGPT en las decisiones clínicas sobre cáncer de mama

Un estudio internacional, en el que ha participado la doctora Isabel Rubio, coordinadora del Área de Cáncer de Mama del Cancer Center Clínica Universidad de Navarra (CCUN), ha analizado por primera vez, a gran escala, la precisión y la consistencia de ChatGPT en la toma de decisiones clínicas para pacientes con cáncer de mama. Los resultados ponen de relieve que, aunque esta herramienta de inteligencia artificial (IA) ofrece un acceso rápido y comprensible a la información médica, todavía presenta limitaciones relevantes para su aplicación en la práctica asistencial.

El trabajo incluyó 362 casos de mujeres con cáncer de mama, que fueron presentados en comités multidisciplinares internacionales e introducidos en ChatGPT en tres ocasiones distintas. Al comparar las recomendaciones de la IA con las consensuadas por los expertos, se observó que solo el 46% coincidían plenamente y que las respuestas fueron consistentes en el 32%. Además, se comprobó que la fiabilidad de este modelo de IA disminuye en estadios avanzados de la enfermedad y en situaciones que requieren pruebas moleculares, genéticas o el uso de fármacos innovadores.

Juicio clínico

Según la doctora Isabel Rubio, "este estudio pone de manifiesto tanto el potencial como las limitaciones actuales de la IA en Oncología. ChatGPT puede ser una herramienta de apoyo educativo y de consulta rápida, pero nunca puede sustituir el juicio clínico de los especialistas ni el trabajo multidisciplinar que requiere cada paciente".

Los autores concluyen que, aunque ChatGPT no sea una herramienta clínica fiable por sí sola, puede tener un papel como soporte, especialmente en entornos sanitarios con recursos limitados. También destacan la necesidad de seguir investigando para mejorar la exactitud, la actualización y la reproducibilidad de este tipo de modelos de IA antes de que puedan integrarse con seguridad en la práctica oncológica.

Máxima certificación europea de calidad

El Área de Cáncer de Mama del CCUN actualizó la certificación con los máximos estándares de calidad de la Sociedad Europea de Especialistas en Cáncer de Mama (EUSOMA), un reconocimiento que obtuvo por primera vez en 2021 y que revisa su cumplimiento de forma periódica hasta su recertificación. La Clínica Universidad de Navarra fue el primer hospital español en alcanzar la máxima certificación europea en este ámbito.

El sello de calidad, concedido por la 'European Breast Centres Certification y el organismo certificador ITALCERT Srl,' avala el cumplimiento de los más altos niveles europeos en el diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama. Para ello, se evalúan más de 30 indicadores de calidad relacionados con la atención y los resultados de los pacientes durante los últimos tres años, así como una auditoría externa.

Entre estos indicadores destacan los datos de seguimiento y supervivencia de las mujeres tratadas en el CCUN que, entre otras cosas, reflejan que un 97% de las pacientes se mantienen libres de enfermedad a los tres años; y un 94%, a los cinco años. Además, destacan una tasa de supervivencia global a tres años del 96,7%.

