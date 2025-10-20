Test
¿Cuántas palabras de la jerga juvenil conoces?
¿Dominas el idioma de las nuevas generaciones o te pierdes a la primera? Compruébalo con este test
Eva Hinchado
La jerga juvenil cambia más rápido de lo que algunos pueden entender; hoy hay FOMO, mañana todo es chill y pasado, lo importante es el aura. ¿En qué nivel dirías que estás en tu comunicación con los más jóvenes? Hemos preparado un test para que descubras lo que significa stalkear o saber si vives en tu prime. ¿Te atreves?
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Dos menores heridos de gravedad al salirse de la vía con un Minits en Las Vaguadas, Badajoz
- La Tostada Ana la Jerezana del Casino triunfa en el concurso Badajoz Capital del Desayuno
- 3.000 personas corren en Badajoz por la inclusión
- Dios me llamó a entregarle mi vida': la historia de Manoli Sánchez, una misionera de Badajoz
- Las imágenes del VIII Cross Solidario de la Guardia Civil de Badajoz
- Plantados en verano y retirados tres meses después: vecinos de Badajoz cargan contra la gestión del arbolado
- Unas jornadas en Badajoz promocionan las salidas laborales de las Fuerzas Armadas y los Cuerpos de Seguridad
- La Codosera llora la pérdida de Verónica, fallecida tras ser atropellada por su pareja