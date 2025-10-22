Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Woman noviembre te regala el dúo champú y bálsamo de Salerm que promete ser un ‘must’ en tu rutina diaria

El tratamiento reparador Hairlab de champú y bálsamo de Salerm Cosmetics es el combo perfecto para mantener el cabello sano este otoño

El número de noviembre de Woman.

El número de noviembre de Woman.

Redacción

Madrid

Es pleno otoño, el cambio de horario y de las temperaturas se han asentado por completo. Adaptamos la rutina y los hábitos, sin olvidar nuestros cuidados ‘beauty’. Y lucir un cabello sano y brillante es una de nuestras prioridades. En esta época del año, las bajas temperaturas causan sequedad, fragilidad y debilidad en nuestro cabello y pueden provocar una mayor caída del pelo. Los cambios bruscos de temperatura y la calefacción también repercuten negativamente.

El tratamiento reparador y nutritivo Protein Force Hairlab de Salerm es la salvación a todos nuestros problemas. Este combo de champú y bálsamo fortalecedores, reponen la falta de queratina natural dando mucho más cuerpo a nuestra melena, nutren y restructuran a la vez que reparan y protegen el cabello. Sin lugar a dudas, el dúo perfecto que incluir en nuestra rutina diaria este otoño y que, además, este mes puedes conseguir de regalo en el número Woman noviembre.

En cuanto al modo de uso, recomendamos:

  • Aplicar el champú sobre el cabello húmedo.
  • Masajear y enjuagar.
  • Aplicar el bálsamo sobre cabello húmedo y previamente lavado.
  • Extender de medios a puntas, masajear y enjuagar.

Auténtica elegancia en el WOMAN noviembre

Protagonizado por la aristócrata y empresaria, Isabel Junott, el número de Woman noviembre (ya en quiosco) es una oda a la elegancia. En este penúltimo número de 2025 recorremos nuestras tendencias favoritas deco y los accesorios perfectos para elevar nuestros looks esta temporada.

Profundizamos en el concepto longevidad y todo lo que supone, enfocado en la plenitud, el bienestar y la felicidad.

¡Ya disponible en tu quiosco!

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents