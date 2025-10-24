Sorteos
Resultados de la Primitiva del jueves 23 de octubre de 2025
Consulta la combinación ganadora, el número complementario y el reintegro, así como el Joker
Redacción
La combinación ganadora del sorteo de la Primitiva celebrado este jueves 23 de octubre de 2025, ha estado formada por los números 07, 15, 17, 34, 47 y 49. El número complementario es el 40 y el reintegro, el 5. Loterías y Apuestas del Estado celebrará el próximo sorteo de la Primitiva el próximo sábado.
En el sorteo del Joker el número elegido ha sido el 6871514, premiado con 1 millón de euros.
¿Cómo jugar a la Primitiva?
Para jugar en la Primitiva se seleccionan 6 números diferentes de una tabla de entre el 1 al 49; el objetivo es acertar la combinación ganadora en el sorteo correspondiente de jueves o sábado, formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo, que comúnmente se conoce como el 6/49.
La apuesta simple cuesta un euro y pueden acumularse hasta ocho apuestas por boleto, eligiendo los 6 números en cada apuesta. La apuesta múltiple permite jugar hasta once números por apuesta. A mayor número de múltiples mayor será tu apuesta y tus posibilidades de ganar. También se extrae una bola extra como número complementario, y otra bola de un bombo aparte, entre el 0 y el 9, que hace de número de reintegro. Para ganar el mayor premio hay que acertar los 6 números más el reintegro.
Se puede jugar para un solo sorteo (sorteo diario) o para los dos sorteos de la semana (sorteo semanal). Con esta última opción se juega jueves y sábado, habiendo validado la apuesta antes del sorteo del jueves. Tendrás premio si aciertas al menos 3 números. Los sorteos tienen lugar los jueves y sábados a las 21:30 horas.
- Ya hay fecha para el sorteo de las VPO de Ronda Norte y Cuartón Cortijo
- Plantados en verano y retirados tres meses después: vecinos de Badajoz cargan contra la gestión del arbolado
- Daniel Rodríguez, el joven de 21 años que revoluciona la IA desde Badajoz
- La Patrona de Badajoz visita la parroquia de San Juan Macías con motivo de su cincuentenario
- Joaquín Pérez Arroyo, Premio Empresario de Badajoz 2025
- Incidente en el aeropuerto de Badajoz: un avión golpea un hangar militar y se cancela el vuelo antes de despegar
- El detenido por la muerte de su pareja en La Codosera dice que creyó haber atropellado a su suegra y huyó por 'miedo
- Goiko Grill cierra en Badajoz: la popular hamburguesería baja la persiana tres años después