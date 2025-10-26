Sorteos
Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 26 de octubre de 2025
Consulta los resultados de la combinación ganadora de hoy
Redacción
El resultado del Gordo de la Primitiva de hoy domingo 26 de octubre de 2025 es: 15, 17, 46, 50 y 51 siendo el número clave el 6.
Si después de comprobar tu boleto no has tenido suerte, puedes volver a intentarlo el próximo domingo ya que Loterías y Apuestas del Estado también celebra sorteo del Gordo de la Primitiva.
El Sorteo del Gordo de la Primitiva se celebra exclusivamente los domingos. Consiste en seleccionar 5 números de una tabla de 54 (números del 1 al 54). El importe de cada apuesta es de 1,50 euros.
¿Cuáles son los premios?
En El Gordo de la Primitiva se destina el 55% de la recaudación a premios, distribuyéndose entre las siguientes categorías de premios:
- 1ª Categoría: si se aciertan los 5 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 2ª Categoría: si se aciertan 5 números de la combinación ganadora
- 3ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 4ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora
- 5ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 6ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora
- 7ª Categoría: si se aciertan 2 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 8ª categoría: si se aciertan 2 números de la combinación ganadora
- Reintegro: si el número destinado a este premio coincide con el de nuestro boleto.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- ¿Por qué se ha celebrado un desfile militar en la avenida de Huelva de Badajoz este viernes?
- Daniel Rodríguez, el joven de 21 años que revoluciona la IA desde Badajoz
- Un nuevo reto por las calles de la ciudad: 'Código Badajoz', el escape room que enseña de forma diferente
- Los quioscos de prensa tienen los días contados en Badajoz
- Joaquín Pérez Arroyo, Premio Empresario de Badajoz 2025
- Sergio, persona sin hogar en Badajoz: 'No queremos ser invisibles
- El 45% de los asistentes a las jornadas de la Delegación de Defensa en Badajoz, se plantea trabajar en el Ejército
- Quince años sin salir de un patio en Montijo: la historia de Runi se hace viral en redes sociales