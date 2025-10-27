Documental
'Els pobles de l'aigua': un testimonio audiovisual para recordar la dana de Valencia
Redacción
Con motivo del primer aniversario de la dana de Valencia, que golpeó especialmente la comarca de l'Horta Sud, Levante-EMV y Levante TV presentan el documental 'Els pobles de l’aigua', una producción conjunta con la Mancomunitat de l'Horta Sud.
El documental incluye el testimonio de los alcaldes de los municipios afectados, así como historias humanas de vecinos y vecinas que perdieron parte de sus vidas tras los efectos de aquel episodio de lluvias torrenciales que en pocas horas provocó inundaciones históricas, cortes de luz y graves daños materiales, dejando un saldo de 229 víctimas mortales.
