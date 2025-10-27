Óbito
Muere a los 41 años la camionera e influencer Oti Cabadas, conocida como 'CocoTruckerGirl'
Sufrió fuertes dolores de cabeza y un desmayo tras volver de la Quedada de Camiones Clásicos y Americanos de Alcañiz celebrada en el circuito de MotorLand
Fue trasladada al Hospital de Zaragoza donde se le diagnosticó un derrame cerebral, ante el que los médicos no pudieron hacer nada
Redacción
Madrid
La camionera e influencer Oti Cabadas, popular por sus publicaciones acerca del mundo del transporte en redes sociales, ha fallecido este lunes a los 41 años.
Con más de 300.000 seguidores, Oti sufrió fuertes dolores de cabeza y un desmayo tras volver de la Quedada de Camiones Clásicos y Americanos de Alcañiz celebrada en el circuito de MotorLand. Por ello, fue trasladada al Hospital de Zaragoza donde se le diagnosticó un derrame cerebral, a pesar de lo cual no se pudo hacer nada por su vida.
A base de explicar en las redes sociales sus rutas y experiencias, Cabadas se convirtió en una referente en el sector conocida por muchos en las carreteras y en Internet.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- ¿Por qué se ha celebrado un desfile militar en la avenida de Huelva de Badajoz este viernes?
- Caperucita en Badayork
- Un nuevo reto por las calles de la ciudad: 'Código Badajoz', el escape room que enseña de forma diferente
- Los quioscos de prensa tienen los días contados en Badajoz
- Sergio, persona sin hogar en Badajoz: 'No queremos ser invisibles
- Quince años sin salir de un patio en Montijo: la historia de Runi se hace viral en redes sociales
- El Badajoz se desata en Pueblonuevo
- Clubes de lectura que cambian vidas en Badajoz