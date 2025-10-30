El alcalde de Sevilla culpa a Aemet por no decretar alerta roja: "Debe estar todo el año operativa, no solo en Semana Santa"

La tormenta de este pasado miércoles en Sevilla fue histórica. Cayeron 115 litros por metro cuadrado en las primeras 15 horas, según los datos de Emasesa, lo que supuso 25 litros por metro cuadrado solo en una hora, momento en el que más agua dejó a la ciudad inmersa en el caos. El último registro similar data de 1997, hace 28 años, y lo daba la AEMET: 109 litros por metro cuadrado. Ante esta situación, según cifras municipales alcanzó las 440 incidencias, la pregunta que sobrevuela es: ¿se pudo hacer algo más para evitarlo? El alcalde, José Luis Sanz, ha explicado este jueves que "seguramente podría haber funcionado mejor todo de haber sabido la cantidad de agua que había" y culpa a Aemet por no decretar la alerta roja.

"Aemet no decretó alerta roja, lo cual sorprende viendo lo que venía de Huelva, donde sí había alerta roja. Nos haría falta una Aemet que no esté pendiente solo del Domingo de Ramos o Martes Santo y esté todo el año operativa", ha valorado Sanz, defendiendo que hicieron todo lo que pudieron una vez conocieron el aviso de alerta naranja. "Estoy satisfecho, desde la alerta naranja de Aemet el Ayuntamiento actuó de inmediato, con el cierre de parques, de la Feria del libro o el Cementerio", ha añadido.

Según ha explicado el primer edil popular, cayeron 115 litros desde las 00 horas a 15 horas, "el mayor volumen entre las 13 y las 15 horas, una cantidad que no se había producido nunca hasta la fecha". Fueron 115 litros por metro cuadrado en apenas 15 horas, previamente hubo puntas de 25 litros ya la noche anterior. Ha recordado que "en aquella Semana Santa de 2024 en la que no salió ninguna cofradía, que puso fin a la sequia, cayeron 148 litros por metro cuadrado en toda la semana. Ayer, 115 litros en 15 horas. Con puntas de 9 litros en cinco minutos, o 40 litros en una hora".

"No hay ciudad en España que soporte esa cantidad de agua en este tiempo. Vuelvo a dar las gracias a los servicios municipales. Ya está prácticamente reestablecida la normalidad en Sevilla, hemos vivido el peor temporal en los últimos 50 años", ha proseguido.

Noticia en ampliación...