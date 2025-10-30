Osos a escasos doce kilómetros de una calle en Oviedo: las llamativas imágenes grabadas por un joven aficionado a la naturaleza

Los osos se pasean a sus anchas a escasos doce kilómetros de la calle Uría. Al menos así lo demuestran las grabaciones de un joven ovetense aficionado a la naturaleza, que consiguió captar a dos ejemplares a menos de cuatrocientos metros de las casas de la localidad de Puerto, un pueblo con unos 140 vecinos, situado entre Fuso y Las Caldas.

Las cámaras de fototrampeo de Jorge Álvarez Campos grabaron a los osos hasta tres noches distintas desde mediados de septiembre hasta hace unos días. El joven ovetense suele colocar los dispositivos en un cruce de caminos situado justo al lado de unas parcelas que pertenecen a viviendas de Puerto. «Las grabaciones están hechas muy cerca del pueblo. De hecho en los vídeos se escucha a los perros ladrar y los osos ni se inmutan, parece que no tienen ningún miedo», explica Jorge Álvarez Campos. «Hay que tener en cuenta que el campo que abarcan las cámaras es muy reducido y que han sido captados en tres ocasiones en muy poco tiempo. Quiero dejar muy claro que yo no soy un experto en osos, pero es fácil pensar que se mueven continuamente por esa zona, muy cerca del pueblo», señala el joven.

Las grabaciones de Jorge Álvarez Campos, por lo tanto, sirven para demostrar un hecho que los vecinos de esta zona rural del municipio de Oviedo llevan diciendo mucho tiempo: hay osos muy cerca del centro de Oviedo. «No es que esto sea Muniellos, pero no hay más que hablar con los vecinos para constatar que están por aquí», asegura el joven amante de la naturaleza. Por el momento no se han registrado ataques al ganado en la zona, algo que si ocurre con demasiada frecuencia con los lobos. «He grabado grupos enteros, eso es mucho más habitual. Desde hace unos años cada vez es más frecuente la presencia del lobo cerca de los humanos. Lo que nunca había visto en las cámaras son osos, aunque repito que todo el mundo sabe que andan por aquí», dice Jorge Álvarez Campos.

En mitad del pueblo

De hecho, no es la primera vez que se avista un oso pardo en Puerto. En junio del año pasado, José Manuel Menéndez, un vecino del pueblo, se bajó del coche para abrir la portilla de su finca y vio como, a menos de cincuenta metros, un plantígrado de buen porte se paseaba a sus anchas por la carretera a plena luz del día sin importarle un bledo su presencia. «Ni se inmutó. Se me quedó mirando y no se movió. Yo me quedé a cuadros porque era bastante grande», relató aquel día José Manuel Fernández a LA NUEVA ESPAÑA.

El bosque del que salió ese oso al está pegado a las casas. El vecino –que le tomó fotografías al animal y fueron publicadas por este diario– vive en el barrio de Carnera y en el entorno de su vivienda, en un radio de no más de 150 metros, hay al menos otras ocho.

Suscríbete para seguir leyendo