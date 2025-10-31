Sorteos
Sorteo Euromillones del viernes 31 de octubre de 2025
Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy
Redacción
La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del miércoles 31 de octubre de 2025 corresponde a la formada por los siguientes números: 05, 14, 38, 43 y 45 y las estrellas 07 y 11.
El código del Millón ha sido el TVJ93046.
El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.
Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.
- Nueva apertura en El Faro: llega la tienda de moda infantil que triunfa en toda España
- Un aspirante a la plaza de David Sánchez en la Diputación de Badajoz recurrirá el nombramiento
- Momento histórico en Badajoz: comienza la retirada de lodo del Guadiana contra el nenúfar
- 32 funcionarios y 3 trabajadores del Ayuntamiento de Badajoz, a la espera de tomar posesión de su plaza
- El padre de uno de los menores acusados del crimen de Belén Cortés pedirá ser indemnizado
- Muere el murguero pacense Antonio Mata
- Los bomberos acudieron a seis avisos por la tromba de agua durante la noche en Badajoz
- La Solidaridad de Badajoz con la dana: «La televisión no mostró ni la mitad de lo que vimos allí»