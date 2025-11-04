Navarra: Una tierra en constante evolución hacia la sostenibilidad y la innovación

Uno de los símbolos más representativos de la Comunidad Foral de Navarra es el traje tradicional de los Sanfermines, con su icónico pañuelo rojo, que se ha convertido ya en emblema internacional de la región. Pero más allá de esta festividad tan importante, esta tierra, situada en el norte de la península ibérica, es conocida también por su gran riqueza paisajística, su historia y sus tradiciones.

Con una población de 678.333 habitantes en 2024 según el Instituto de Estadística de Navarra (Nastat), la región ha conseguido mantener un equilibrio poblacional que presenta leves fluctuaciones durante los últimos años. Pese a esta situación, la despoblación en las zonas más rurales se ha convertido en una prioridad para el Gobierno navarro. En el mes de julio el Ejecutivo puso en marcha la primera fase de un plan estratégico con el objetivo de atraer a nuevos pobladores a 182 municipios que se enfrentan al desafío del éxodo de su población hacia las ciudades.

Para poner fin a este problema, Navarra ha firmado recientemente el Protocolo para la creación del Centro de Innovación Territorial (CIT) de Navarra, y su integración en la RedCIT, un espacio que busca incentivar la actividad económica en zonas en situación de descenso demográfico, a través de la innovación social y tecnológica.

Y es que este territorio lleva ya tiempo apostando por impulsar las nuevas tecnologías. Actualmente, se encuentra a la cabeza de las regiones más innovadoras a nivel nacional. Así lo contempla el Panel de Innovación Regional de 2025 que ha publicado la Comisión Europea, en el que se analizan en torno a 23 indicadores -digitalización, educación, inversiones, etc- que permiten ver el grado de desarrollo económico y social en el territorio.

Sin embargo, uno de sus principales retos ahora es la atracción y la retención de talento tecnológico, científico y digital. El Gobierno regional calcula que se necesitarán unos 30.000 profesionales tecnológicos para 2030 y que existen ya dificultades para atraerlos. Una de las herramientas que se ha puesto en marcha para facilitar que profesionales de cualquier parte del mundo se incorporen a empresas navarras es la iniciativa ‘Plataforma Navarra Talent’.

Digitalización educativa

En este contexto, la brecha digital en las aulas es uno de los puntos en los que está incidiendo la región. La Comunidad Foral está desarrollando el Plan de Digitalización Educativa-ikasNOVA, que cuenta con una inversión de 60 millones de euros y que garantiza el impulso de las competencias digitales en el sistema educativo público.

Algunas de las herramientas que pondrá en marcha este proyecto son la creación de la Red de Centros de Pensamiento Computacional, el nuevo Centro de Recursos para la Digitalización Educativa, una red de 4.700 aulas digitales interactivas y la expansión de las aulas ikasNOVA, entre otras.

Roncesvalles, el destacado enclave del Camino de Santiago. / Turismo de Navarra

En otro orden de cosas, durante este año la Comunidad Foral de Navarra ha continuado trabajando para mejorar sus condiciones de transporte, poniendo el foco en su tejido ferroviario. La prioridad sigue siendo el desarrollo del Corredor Atlántico, ya que este proyecto ayudaría a fortalecer las conexiones con Europa a través de Francia y con el resto de territorios del norte de España.

Por último, la región se encuentra muy volcada en la sostenibilidad y la producción de energías limpias. Concretamente en 2024, Navarra produjo la mayor cantidad de renovables de su historia, un 67,5% del total, según los datos de Red eléctrica.