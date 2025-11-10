La Inteligencia Artificial llegará a los hospitales andaluces para mejorar los cribados: la Junta de Andalucía invierte casi 4 millones

La Inteligencia Artificial pretende convertirse en la gran herramienta para mejorar la precisión en la detección de tumores en el sistema sanitario público andaluz. La Junta de Andalucía ha puesto en marcha una nueva medida para aplicar la IA en los hospitales de las ocho provincias con una inversión de casi cuatro millones de euros durante los próximos cuatro años. Así lo ha anunciado este lunes el presidente de la Junta, Juanma Moreno, durante la inauguración del Centro de Inteligencia Artificial de Andalucía, en el Parque Tecnológico de la Salud de Granada.

Desde que se destapara el escándalo de los cribados de cáncer de mama, el proyecto piloto basado en IA que se viene aplicando en el Hospital Reina Sofía de Córdoba se baraja como el modelo a seguir para mejorar los protocolos. No solo por la innovación tecnológica, sino porque en el hospital cordobés, según la Junta, no se ha detectado ninguna incidencia desde que la crisis salió a la luz.

Durante su intervención, Moreno ha anunciado esta mejora en la calidad diagnóstica, tanto en pruebas mamográficas como las vinculadas a otros tipos de tumores. Un complejo en el que se han invertido 3,5 millones de euros y que paralelamente también es sede del Centro de Innovación en Tecnologías Exponenciales de Andalucía.

"La Inteligencia Artificial ya nos ayuda actualmente hasta en 65 casos en uso, pero vendrán más, como por ejemplo la detección temprana del abandono escolar, la gestión del transporte o el uso eficiente del agua. Y un ámbito clave: mejorar el sistema sanitario con proyectos como el que hemos incorporado ya al plan de choque para los cribados del cáncer de mama", ha explicado el presidente.

El anuncio de Moreno ha coincidido con el nuevo nombramiento del viceconsejero de Sanidad, Nicolás Navarro, tras el cese de la viceconsejera María Luisa del Moral. Se trata de la sexta destitución por la crisis sanitaria que comenzó en octubre de este año. Hasta el momento, han dejado su cargo la consejera de Salud, Rocío Hernández, el jefe de Radiodiagnóstico del Hospital Virgen del Rocío, Javier Castell Monsalve, el delegado territorial de Salud en Sevilla, Manuel Molina, además de un secretario general y una directora de la Consejería.

El Reina Sofía, líder en precisión del cribado

Durante su intervención, Moreno se ha referido al proyecto piloto basado en IA que ya se viene aplicando en el Hospital Reina Sofía de Córdoba, como el sistema que ofrece una mayor exactitud y concreción en los análisis de posibles afecciones tumorales de todo tipo. Una herramienta que ahora se va a extender a las ocho provincias andaluzas a través de una dotación presupuestaria de 3,7 millones de euros expresamente destinada a tal efecto.

"El Gobierno andaluz es consciente de que la IA es el gran motor del cambio. Por eso ya la veníamos integrando en la transformación digital de la Administración, simplificando trámites y mejorando los servicios, reduciendo tiempos de espera... Hoy se aplica en 79 procesos de 12 consejerías, como el pago de inversiones agrícolas o la revisión de contratos de arrendamiento rústicos, por poner dos ejemplos", ha detallado el presidente.

'JuntaGPT', IA para la administración

De acuerdo con el Gobierno andaluz, su objetivo es "acercar la Inteligencia Artificial a ayuntamientos, empresas y pymes", además de a "todos los escalafones" de su propia estructura administrativa. Para ello, sigue trabajando en su propia plataforma de IA, denominada JuntaGPT, que será una realidad en 2026 y que estará disponible para todos los funcionarios incluso desde dispositivos móviles, y servirá para optimizar el trabajo y mejorar la atención a la ciudadanía.

En los últimos años, tal como apunta la Junta, Andalucía ha contado con "el mayor presupuesto en digitalización de toda su historia" (más de 1.400 millones de euros entre 2021 y 2024), y que de cara al próximo periodo 2025-2030 dispondrá de cerca de 2.600 millones con los que seguir consolidando su liderazgo en el ámbito digital.

Finalmente, Moreno ha recordado que la futura Ley Andalucía Digital entrará en fase de tramitación parlamentaria en las próximas semanas, y también que precisamente Granada acoge esta semana el III Congreso de Inteligencia Artificial, reforzando la reputación de la ciudad como polo estratégico de innovación y conocimiento.