Fallecimiento
Muere a los 112 años Angelina Torres Vallbona, la mujer más longeva de España
La supercentenaria, nacida el 18 de marzo de 1913 en el pueblo leridano de Bellvís (Lleida), vivía desde que era pequeña en Barcelona
EFE
La supercentenaria Angelina Torres Vallbona, considerada la mujer más longeva de España, ha fallecido a los 112 años de edad, según han informado a EFE fuentes de la familia.
Nacida el 18 de marzo de 1913 en el pueblo de Bellvís (Lleida), Angelina Torres vivía desde que era pequeña en Barcelona, cerca de la Sagrada Familia.
Según el portal especializado Longeviquest, Torres era la española de más edad en vida desde enero de 2025, tras los fallecimientos de la también catalana Maria Branyas (117) y la aragonesa Piedad Loriente Pérez (113 años).
En un mensaje en la red social X, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha recordado con una fotografía la visita a la casa de Torres, de quien ha dicho que era una mujer "sabia, llena de fe y bondad, muy trabajadora y con una gran fortaleza".
- El mejor bocadillo de calamares de la región se cocina en Badajoz
- El primer gran santuario de elefantes de Europa estará a 50 minutos de Badajoz
- La entrada a Badajoz de la carretera de Sevilla, cortada para su mejora hasta mediados de 2026
- La ermita de la Soledad se cierra este lunes y la imagen de la patrona de Badajoz se traslada a San Agustín
- Aparece fallecida una mujer en la piscina de su casa en Badajoz
- El primer mercado de flores atrae a cientos de personas a la plaza Alta de Badajoz
- El auge de la marcha nórdica en Badajoz: 'Me ha cambiado la vida
- Robo mayúsculo en una nave municipal de Badajoz: los ladrones fuerzan los accesos y se llevan herramientas y un furgón