Sorteos
Sorteo Euromillones del martes 11 de noviembre de 2025
Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy
Redacción
La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del martes 11 de noviembre de 2025 corresponde a la formada por los siguientes números: 04, 22, 32, 36 y 47 y las estrellas 02 y 10.
El código del Millón ha sido el VLP57723.
El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.
Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.
- El mejor bocadillo de calamares de la región se cocina en Badajoz
- El primer gran santuario de elefantes de Europa estará a 50 minutos de Badajoz
- La entrada a Badajoz de la carretera de Sevilla, cortada para su mejora hasta mediados de 2026
- Badajoz se llena de aviones VIP: los jets privados del gran congreso tecnológico de Lisboa aterrizan en la ciudad
- La ermita de la Soledad se cierra este lunes y la imagen de la patrona de Badajoz se traslada a San Agustín
- Aparece fallecida una mujer en la piscina de su casa en Badajoz
- El primer mercado de flores atrae a cientos de personas a la plaza Alta de Badajoz
- El auge de la marcha nórdica en Badajoz: 'Me ha cambiado la vida