Crece la convivencia entre niños y abuelos en España: alcanza casi al 40% de los hogares monoparentales

Los abuelos siempre han sido el sostén para muchas familias a la hora de afrontar el difícil equilibrio entre la vida laboral y familiar. Pero a medida que la esperanza de vida va aumentando, son cada vez más protagonistas dado que, en términos generales, son más longevos y más activos que las generaciones anteriores, por lo que "juegan un papel cada vez más visible en la vida de sus nietos, ya sea como cuidadores, como apoyo económico o, en algunos casos, como principales responsables del hogar", según destaca un estudio que el centro de análisis Funcas ha publicado este martes, con motivo del Día Mundial de la Infancia, que se celebra el 20 de noviembre.

Usando los datos de la Encuesta de Población Activa, los autores destacan que el porcentaje de hogares donde viven menores de 16 años y al menos algún abuelo ha aumentado del 12% al 16% de 2020 a 2024. "La pandemia parece haber actuado como catalizador de este aumento, ya que muchos hogares reconfiguraron de forma temporal su convivencia para atender cuidados o enfrentar dificultades económicas. Con posterioridad, lejos de desaparecer, esa forma de convivencia se ha mantenido, probablemente impulsada por la presión del mercado de vivienda, la inestabilidad laboral y la escasez de servicios de conciliación”, interpreta María Miyar, directora de Estudios Sociales de Funcas.

De hecho, el trabajo destaca que la convivencia intergeneracional es mayor en los hogares más vulnerables. Así, alcanza al 38% de las familias monoparentales, frente al 12% de los hogares biparentales, lo que podría significar, según los autores de la investigación, que los abuelos "actúan como una red de apoyo informal que compensa las carencias estructurales del sistema de bienestar". Es decir, en las familias con un solo progenitor -que normalmente es una mujer-, si este tiene un horario laboral amplio, los abuelos ayudan en el cuidado de los niños y las tareas domésticas, directamente conviviendo con su hijo o hija y sus nietos, lo que también permite ahorrar gastos.

Estudios y origen

Asimismo, también es mayor su presencia en los hogares de origen inmigrante. Así, reside algún abuelo en el 18% de los hogares donde vive algún inmigrante y alcanza el 20% entre los hogares donde los padres han inmigrado y sus hijos han nacido ya en España.

Y el nivel educativo también influye: la convivencia intergeneracional es mucho más frecuente en las familias sin estudios universitarios (16%) que entre los universitarios (10%). Por ello, según el estudio, "cuanto más vulnerable el perfil socioeconómico del hogar, mayor la probabilidad de co-residencia con abuelos".

Funcas también llama la atención sobre cómo la convivencia intergeneracional no se distribuye de forma homogénea en España. Las comunidades con mayor presencia de hogares de este tipo son Canarias (31%), Galicia (26%), y, en menor medida, Baleares (17%). En el extremo opuesto, regiones como La Rioja (8%), País Vasco (9%) o Extremadura (9%) presentan tasas mucho más bajas.

Situación internacional

Por último, el centro de análisis destaca que la mayor convivencia con los abuelos no es un fenómeno exclusivo de España. "En la mayoría de los países desarrollados, los abuelos constituyen el tercer grupo de cuidadores más importante, después de los padres y los servicios de educación infantil. Sin embargo, las formas de implicación difieren entre regiones: en el norte de Europa predominan los contactos frecuentes sin convivencia, mientras que en el sur y este de Europa la co-residencia intergeneracional es más habitual", según analiza el informe.

Suscríbete para seguir leyendo