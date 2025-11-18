Sorteos
Sorteo Euromillones del martes 18 de noviembre de 2025
Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy
La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del martes 18 de noviembre de 2025 corresponde a la formada por los siguientes números: 02, 04, 15, 21y 48 y las estrellas 06 y 12.
El código del Millón ha sido el VPV65531.
El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.
Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.
