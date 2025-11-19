La natalidad en España se mantiene a la baja con 318.005 nacimientos en 2024

La natalidad en España en 2024 ha descendido en un 0,8 por ciento respecto al año anterior con 318.005 nacimientos, con lo que continúa la tendencia a la baja de la última década.

Así lo detalla la encuesta sobre el Movimiento Natural de Población, que incluye matrimonios, nacimientos y defunciones correspondiente al 2024, que el INE ha publicado este miércoles.

Según el informe, que recoge los indicadores demográficos básicos, durante 2024 se registraron 318.005 nacimientos en España, lo que supuso un descenso del 0,8% respecto al año anterior, con 2.651 niños menos, una caída del 25,6% desde 2014.

De ellos, 81.339 fueron de madre con nacionalidad extranjera, lo que supuso el 25,6% del total (frente al 24,4% en 2023).

También descendió el número de hijos por mujer (indicador coyuntural de fecundidad), que se situó en 1,10 niños por mujer, dos centésimas menos que el registrado en 2023.

El número medio de hijos descendió tanto entre las madres españolas (hasta 1,07) y una centésima entre las madres extranjeras (hasta 1,27).

32,6 años, la edad media a la maternidad

Por contra, no ha variado la edad media a la maternidad que se mantuvo en 32,6 años en 2024, la misma cifra que desde 2021, aunque aumentó en el caso de las madres españolas que tienen su primer hijo con 33,2 años, y se redujo en el caso de las madres extranjeras, que lo tienen con 30,5 años de media.

El INE destaca asimismo que sigue aumentando el número de nacimientos de madres de 40 o más años, que ha crecido un 7,3% en los 10 últimos años, hasta el 10,4 % en 2024.

Matrimonios

En cuanto a los matrimonios celebrados en España, durante 2024 se registraron 175.364, lo que supone un 1,7% más que en 2023 y 3,6 matrimonios por cada 1.000 habitantes.

El 4,2% del total de matrimonios registrados en 2024 fueron de parejas del mismo sexo, que celebraron 7.336, de los que el 51,7 % fueron de mujeres y el 48,3 % de hombres.

Por su parte, la edad media al matrimonio aumentó tres décimas en 2024, tanto en hombres como en mujeres. Se situó en 39,9 años para los hombres y en 37,2 años para las mujeres.

El informe, que detalla los nacimientos, defunciones y matrimonios de personas ocurridos en territorio español, se elabora con datos recogidos del Boletín estadístico de parto, del Certificado médico de defunción/Boletín estadístico de defunción y del Boletín Estadístico de Matrimonio.

También se recoge información de los datos grabados por los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses, así como de los ficheros de grabación remitidos por el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes relativos a defunciones, nacimientos y matrimonios.