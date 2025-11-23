La mala suerte de Anilson Soares (42 años), el otro fallecido en Asturias: un "bonachón" de Cabo Verde y padre de dos hijos, que llegó hace solo dos meses a la explotación

Dos meses llevaba Anilson Soares de Brito, natural de Caboalles de Abajo, Villablino (León), aunque con orígenes en Cabo Verde, en la mina de Vega de Rengos (Asturias). No obstante, su experiencia con la extracción de carbón era dilatada, ya que además de en la construcción, desde muy joven comenzó a trabajar en las subcontratas mineras por la zona de Laciana y también en Cerredo.

En los últimos años había logrado la estabilidad en la mina ibiense de Tormaleo. Sin embargo, los impagos que sufre la plantilla de varios meses le habían llevado a tomar la decisión de dejarla para pedir trabajo en Vega de Rengos. Se da la circunstancia de que la explotación de Ibias pertenece a la misma familia propietaria de la concesión de la de Cerredo (Degaña), en la que a finales de marzo se produjo el accidente que costó la vida a cinco mineros, cuatro de ellos también vecinos de pueblos de Villablino.

La historia de Anilson Soares, de 42 años y al que sus allegados se refieren como Anis, está muy vinculada a la minería. Su familia emigró a Villablino, donde su padre fue minero. El matrimonio tuvo en Caboalles de Abajo siete hijos, siendo Anilson el quinto. Otro de los hermanos había optado por la minería y también sufrió un trágico final. Un derrumbe en la mina La Escondida de su localidad natal acabó con su vida en 2007.

Los allegados a la familia aseguran que tras ese suceso el padre no quería que ninguno de sus hijos trabajase en la mina, pero finalmente Anilson Soares, tras haber pasado por la construcción, acabó entrando en las subcontratas mineras que le llevaron a trabajar en diferentes explotaciones.

"Estuvo trabajando como encofrador en Madrid, pero él era de Villablino, estaba muy a gusto aquí y no quería irse", asegura un allegado, que recuerda que comenzó muy joven en el mundo laboral, a los 16 años. Y añade que siempre tuvo "poca suerte". "Trabajó en subcontratas y llegó a tener turnos de 12 horas, era muy trabajador y se movía lo que hacía falta, tenía claro que si no había trabajo en Villablino había que salir fuera porque siempre decía que sus hijos tenían que comer", cuenta.

Precisamente lo recuerdan como una persona muy familiar que se desvivía por sus dos hijos, aún en edad escolar: "Su vida era trabajar para que no le faltara nada a su familia y pasar tiempo con ella, para él era lo más importante, lo que le llenaba". De hecho, su familia e ir a la huerta ocupaban su tiempo libre. "De joven jugaba al fútbol sala, pero lo dejó, tenía miedo a lesionarse y decía que no podía correr el riesgo de no poder ir a trabajar", rememora.

Las personas cercanas aseguran que a pesar de su físico corpulento era "muy bonachón, muy buena persona y muy amigo de sus amigos, era muy querido en la zona". Aseveran lo mismo de toda la familia: "Es muy querida por su humildad y por ser voluntariosa". Por eso, sus vecinos lamentan profundamente que estén pasando de nuevo por la pérdida de un componente de la familia también en una mina.

La capilla ardiente de Anilson Soares de Brito se abrió durante la tarde de este sábado en el tanatorio de San Miguel de Villablino y recibió un goteo constante de vecinos de todo el valle de Laciana consternado por un nuevo suceso minero que se lleva la vida de uno de sus vecinos, que se suma a los cuatro fallecidos en la mina de Cerredo. Amigos, vecinos y compañeros de trabajo arroparon a la familia durante toda la tarde y este domingo lo volverán a hacer en el funeral que tendrá lugar hoy a las 16.00 horas en la iglesia parroquial de Caboalles de Abajo. n

