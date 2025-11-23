Marcos Álvarez, el minero que salvó la vida en el accidente de la mina en Asturias por unos metros

En el lugar en el que se produjo el accidente mortal de la mina de Vega de Rengos este viernes no solo se encontraban el cangués Óscar Díaz y el leonés Anilson Soares. Había un tercer minero que, justo en el momento del hundimiento, estaba trabajando una zona alejada de sus compañeros, una distancia que le sirvió para salvar la vida e incluso salir ileso. Se trata de Marcos Álvarez Valín, de Degaña, que ostenta el cargo de teniente de alcalde en el Ayuntamiento de su concejo. Integró las listas del PSOE como número dos, junto al actual alcalde, Óscar Ancares, y acompañado por Gemma Pérez y Luciano Villanueva. Son los cuatro concejales que componen el equipo de gobierno en una Corporación en la que también consiguieron representación dos concejales de IU y uno de Foro.

Marcos Álvarez, como Anilson Soares, también había estado vinculado a la Mina Miura de Ibias, pero debido a los impagos de la empresa desde hace unos meses decidió buscar trabajo, obteniéndolo recientemente en la explotación de Vega de Rengos, que dirige la compañía Tyc Narcea.

A pesar de que vivió el accidente de cerca, quienes estaban en la mina durante el suceso aseguran que se mantuvo en su interior colaborando en las labores de rescate de los cuerpos de sus compañeros. Unos trabajos que se alargaron durante horas y en los que, además de los servicios de emergencias, colaboraron numerosos empleados de la empresa, no solo los que les tocaba por turno estar en el tajo, sino muchos otros que fueron llegando a medida que se extendió la noticia para ofrecer su ayuda.

Esas labores fueron complicadas y se extendieron durante toda la tarde y parte de la noche, hasta poder liberar a los atrapados en el hundimiento que se produjo en el segundo nivel de la mina, a un kilómetros y medio, aproximadamente, de la boca de la explotación.

El primer cuerpo en ser recuperado fue el del cangués Óscar Díaz, pasadas las ocho de la tarde, aunque su cadáver no salió de la mina hasta pasadas las once de la noche. Una hora más tarde se consiguió recuperar el cuerpo del vecino de Villablino, que salió de la mina pasadas las doce y media. Una larga espera en una gélida tarde noche en la mina de Vega de Rengos que no impidió que familiares, vecinos y compañeros de trabajo estuvieran junto a la boca aguardando el final del rescate.

