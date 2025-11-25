Doñana se blinda ante la amenaza de la sequía: el uso del acuífero se recortará otro 15% el próximo año

Recuperar el acuífero de Doñana se ha convertido en el gran objetivo de las administraciones. La sequía prolongada que ha padecido Andalucía en la última década sumada al uso indiscriminado del agua del entorno del parque natural lo han dejado en un estado delicado. Ahora, el Gobierno de España y la Junta de Andalucía esperan reducir las extracciones para encontrar el equilibrio y devolver el acuífero a una situación de estabilidad sin vetar por completo su uso.

La recuperación del acuífero ha sido, junto a la situación de las playas de Matalascañas, uno de los principales temas que se han tratado este lunes en el Consejo de Participación de Doñana. Las administraciones buscan recuperar el equilibrio ambiental. La medida se enmarca en la Línea 1 del Pacto alcanzado entre la Junta de Andalucía y el Gobierno de España. El fin no es dejar de extraer agua del acuífero, sino que la que se saque no dañe al entorno natural.

El aspecto que presenta este año el acuífero de Doñana es muy diferente al de años anteriores. A las abundantes lluvias recogidas en el último año hidrológico -a las que se suman los temporales que ha habido este otoño- se le suman las distintas medidas desarrolladas en el marco del Pacto de Doñana para recuperar el entorno del parque nacional. El objetivo es que haya una recuperación progresiva del acuífero.

Cierre de pozos ilegales

Hace apenas un mes, el 16 de octubre, la Conferencia Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) aprobó el Plan de Actuaciones de la Masa de Agua Subterránea de La Rocina, que prevé reducir un 15% las extracciones de cara a 2025. En estos momentos, el acuífero está declarado en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo y químico.

El uso del agua del acuífero, especialmente durante los meses de verano, han provocado grandes daños ambientales. El objetivo es reducir un 15% las extracciones del acuífero, un objetivo que intentarán alcanzar desarrollando diversas medidas. No habrá solo una línea de trabajo, sino que, para lograr esta meta, cerrarán pozos (llevan 1.214 desde 2018), intensificarán los planes de inspección.

Las mejoras el acuífero se complementan con distintas intervenciones tanto para la recuperación hídrica de la red fluvial del entorno del espacio natural como para la restauración ambiental de enclaves emblemáticos, como es el caso de la finca Los Mimbrales, que fue adquirida por la CHG y cuyas obras de renaturalización comenzaron a finales de agosto con una inversión superior a los seis millones de euros.

La Junta pide obras hidráulicas

La consejera de Medio Ambiente y Sostenibilidad, Catalina García, ha puesto sobre la mesa la importancia de las lluvias registradas en los últimos días en la cuenca de la Rocina. Así, ha desgranado que en algunas zonas supera los 200 litros por metro cuadrado y que han permitido que la marisma haya iniciado ya su inundación en zonas como el Caño de la Madre, la marisma del Rocío o buena parte de los lucios.

"Necesitamos más años húmedos, como teníamos de forma cíclica cada tres o cuatro años hace una década, para que se recupere el acuífero", ha detallado la consejera andaluza. Aun así, después de siete años de sequía, la dirigente popular ha lamentado que el ecosistema no ha podido recuperarse por el momento. Además, García ha insistido en que "las obras hidráulicas son claves y necesarias".

Según los datos del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) también se ha reducido la superficie dedicada a cultivos bajo plástico irregulares en la Corona Norte Forestal de Doñana, que la pasada primavera se situó en 547 hectáreas, según la campaña de seguimiento por teledetección con inteligencia artificial de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG). Esto supone un 20% menos que el año anterior.