Investigación
Localizado sin vida el piragüista desaparecido en el pantano del Ebro en Cantabria
Un familiar del fallecido lo ha encontrado en el agua, cerca de la orilla, en el entorno de Quintanamanil
EFE
El piragüista de 41 años desaparecido en el pantano del Ebro, en la vertiente de Campoo de Yuso (Cantabria), ha sido localizado sin vida sobre las 21.00 horas de este lunes.
Un familiar suyo lo han encontrado en el agua, cerca de la orilla, en el entorno de Quintanamanil, según ha informado el Servicio de Atención a Emergencias 112 del Gobierno de Cantabria.
El hombre es un experimentado deportista, habitual de la zona, que no regresó a la hora establecida.
Servicios de emergencias de Cantabria y Burgos, y allegados, le buscaban desde la recepción del aviso en el Centro de Atención a Emergencias del Gobierno de Cantabria pasadas las 18:30 horas.
Hasta el lugar se han trasladado bomberos, rescatadores y el servicio de drones del Gobierno de Cantabria, junto a 061, Guardia Civil que aporta patrullas y otro dron del Seprona, Cruz Roja con un equipo acuático con una embarcación y agrupaciones de Protección Civil de Reinosa y Campoo de Yuso.
Se ha dado traslado también al 112 de Castilla y León desde donde se ha movilizado a bomberos del Ayuntamiento de Burgos con medios acuáticos, bomberos voluntarios de Valdebezana y la agrupación de voluntarios de Villarcayo.
