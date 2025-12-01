La muerte de cinco migrantes en El Hierro reaviva el grito de auxilio de Canarias a la UE y al Estado

El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, reclamó este lunes de nuevo auxilio a la Unión Europea y al Estado tras las cinco muertes de migrantes el pasado domingo al intentar llegar a El Hierro, elevando a 16 el número de víctimas mortales registradas en los últimos meses en las rutas migratorias próximas al Archipiélago. Las cifras son “escalofriantes” y demuestra que la situación sigue siendo de "emergencia y hacinamiento", lejos de haberse corregido o revertido.

Tras el Consejo de Gobierno, el portavoz destacó que, a pesar de las salidas de menores migrantes registradas en las últimas semanas, el balance migratorio sigue siendo “muy negativo” y la Comunidad Autónoma continúa afrontando la crisis “en solitario”, sin el respaldo económico y logístico necesario del Estado y de la UE.

Solo han salido 661 menores

En lo que va de año, han llegado a las costas canarias 17.000 personas, de las cuales 2.280 son menores de edad. En la actualidad, el Gobierno de Canarias tiene bajo su tutela a 4.585 menores migrantes no acompañados, mientras que solo 661 han podido salir de las islas hacia la Península o a otros recursos del Estado en las Islas.

El portavoz lamentó que la presión asistencial no se haya aliviado y recordó que la tragedia de los últimos días vuelve a poner de relieve la gravedad del fenómeno.

Cabello explicó que, si bien la reciente orden del Tribunal Supremo —que obliga al Estado a hacerse cargo de los menores con derecho a asilo o protección internacional— se está cumpliendo, “lo hace in extremisy de forma insuficiente”, por lo que no contribuye a descongestionar la red de acogida. Los centros de menores en Canarias, subrayó, se encuentran en una situación “muy complicada” debido a la sobrecarga, la tensión y el hacinamiento.

Retrasos en las derivaciones

En relación con los expedientes gestionados conforme al Auto del Tribunal Supremo, solo un total de 578 menores han sido contabilizados en recursos del Estado; de ellos, 354 han sido trasladados a la Península, 165 se encuentran en el cuartel Canarias 50, 19 se alojan en la Casa del Mar y 40 en el Colegio León, todos ellos sitos en la capital grancanaria. Además, 99 menores han manifestado su deseo de no salir del Archipiélago.

Además, se han emitido 96 resoluciones desfavorables, motivadas por diversas causas, como la determinación de la mayoría de edad por parte de la Fiscalía, la existencia de arraigo o circunstancias legales particulares.

Nuevas llegadas

Respecto a las nuevas llegadas, el portavoz señaló que desde el 1 de septiembre se han abierto expedientes para 254 menores que deberían haber sido derivados en un plazo máximo de 15 días. Sin embargo, solo 42 han sido efectivamente trasladados a la Península.

En cuanto a la disposición adicional primera, que ampara a quienes deben salir debido a la situación de contingencia de emergencia antes del 14 de marzo, se han remitido 495 expedientes y solo 41 personas han salido realmente a la Península.

En total, las tres vías de salida —recursos del Estado, nuevas salidas y disposición adicional primera— suman 661 menores que dependen del Estado, cuando Canarias necesita distribuir a más de 2.200.

190 millones de coste

Sobre la respuesta presupuestaria, el Consejo de Gobierno aprobó una modificación y ampliación de crédito de 36,7 millones de euros, destinados a reforzar la atención y acogida de menores migrantes no acompañados. Con esta incorporación, el total destinado en 2025 supera los 155 millones de euros.

Cabello añadió que, al incluir los gastos de las consejerías de Educación, Sanidad y Presidencia (como asistencia jurídica, acompañamiento y pruebas médicas), el gasto total estimado en materia migratoria se aproxima ya a los 190 millones.

La Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia inició el ejercicio con una partida de 5,6 millones de euros de fondos propios. A esa dotación inicial se sumó una subvención del Ministerio de Juventud e Infancia de 50 millones y una ampliación de crédito de fondos propios por 49,3 millones. Posteriormente, se incorporaron otros 13,5 millones a través del Ministerio de Infancia. Finalmente, la cantidad se incrementó con la ampliación de 36,7 millones de euros aprobada este lunes en Consejo de Gobierno, que suman esos 155 millones.

Falta de recursos

El portavoz lamentó que, pese a este esfuerzo, “todo el dinero pendiente de recibir del Estado sigue sin entregarse”, y precisó que las conversaciones con el Ministerio de Hacienda “no han tenido resultados concretos”. “Canarias está afrontando esta emergencia prácticamente sola, con recursos propios y con una red de acogida que ya está al límite”, afirmó.

Cabello insistió en que el Gobierno de Canarias mantiene su reclamación tanto ante el Ejecutivo central como ante la Unión Europea en dos frentes prioritarios: la movilización de todos los recursos humanos y técnicos necesarios para evitar nuevas tragedias, y la cooperación internacional con los países de origen y de tránsito para mitigar el drama humanitario y agilizar las derivaciones.

El portavoz fue especialmente contundente al reclamar avances “muy rápidos y significativos” en las salidas desde Canarias a la Península. Recordó que, según los protocolos vigentes, los menores que llegan al Archipiélago deberían ser derivados en un plazo máximo de 15 días, pero “esas salidas no se están produciendo”, lo que impide revertir la situación de contingencia migratoria grave declarada por el Consejo de Ministros.

Suscríbete para seguir leyendo