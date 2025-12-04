Lucía Feijoo Viera

Una foca bebé se cuela en un bar de Nueva Zelanda y sorprende a clientes y empleados

Una cría de foca peletera protagonizó una insólita escena al entrar en un bar de Richmond (Nueva Zelanda), donde se paseó entre los clientes antes de refugiarse bajo un lavavajillas. El personal, sorprendido al descubrir que no era un perro, intentó guiarla hacia la salida mientras los clientes colaboraban con una jaula improvisada y salmón como señuelo. Finalmente, los guardabosques llegaron al local, ya que venían siguiendo al animal tras varios avisos ciudadanos, y lo trasladaron sano y salvo a Rabbit Island, considerada un lugar seguro debido a que no se permiten perros. El episodio dejó a todos boquiabiertos y convirtió a la foca —bautizada como Fern— en la visitante más inesperada del bar.