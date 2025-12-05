El PSOE lleva a Bruselas la crisis del Hospital de Torrejón

El PSOE ha trasladado hasta Bruselas la crisis desatada en torno al Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz, centro público de gestión privada en la Comunidad de Madrid, después de que se conociera que el CEO de Ribera Salud, el grupo sanitario concesionado, instara en una reunión el pasado septiembre a priorizar procedimientos rentables. El eurodiputado madrileño de la formación José Cepeda ha trasladado una pregunta a la Comisión Europea sobre los riesgos para los derechos de los pacientes y la protección de denunciantes en la gestión de este hospital tras revelarse también que cuatro directivos que denunciaron estas instrucciones en canales internos han sido despedidos.

En la carta enviada por Cepeda, y firmada también por la eurodiputada por Madrid, Hana Jalloul, y los miembros de la comisión de Salud pública de la Eurocámara, Nicolás González Casares y Leire Pajín, se reclama, a la luz del artículo 35 de la Carta de los Derechos Fundamentales, del artículo 168 Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y de los principios de acceso equitativo y no discriminatorio recogidos en la Directiva 2011/24/UE, se reclama a la Comisión que se pronuncie "sobre si estas prácticas pueden resultar incompatibles con las obligaciones europeas en materia de protección de la salud".

Asimismo, informan fuentes socialistas, se pide un posicionamiento sobre si los despidos de quienes alertaron de riesgos para la asistencia sanitaria son "contrarios" al Derecho de la Unión. Asimismo apuntan a una posible actuación contra el Gobierno de Ayuso, al pedir a las autoridades comunitarias que aclaren si solicitarán información al Ejecutivo regional para esclarecer estos hechos.

Ayer, el ministerio de Sanidad anunció la apertura de una investigación por parte de la Alta Inspección del Estado, mientras que tanto el PSOE de Madrid como Más Madrid ha anunciado que estudian iniciar acciones judiciales contra el Gobierno madrileño. El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha referido al asunto. ""No es Ribera Salud, ni Quirón, es el modelo del Partido Popular, que es hacer negocio con la sanidad de todos para que ganen cuatro", aseguraba ayer en el arranque de la campaña electoral extremeña.