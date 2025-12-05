Polémica sanitaria
Sanitarios del hospital de Torrejón defienden su "responsabilidad", "profesionalidad" y "ética incuestionable"
Así lo aseguran tras la publicación de una grabación en la que la empresa gestora pedía aumentar las listas de espera del centro para incrementar los beneficios de la empresa
EFE
Un total de 39 jefes de servicio y supervisores de enfermería del Hospital Universitario de Torrejón, un centro público gestionado por la empresa Ribera Salud, han difundido un comunicado en el que expresan que en todo momento han actuado con "responsabilidad", "profesionalidad" y "una ética incuestionable".
Así lo han defendido hoy tras la publicación de una grabación en la que la empresa gestora pedía aumentar las listas de espera del centro para incrementar los beneficios de la empresa.
'El País' publicó este jueves la grabación de una reunión con una veintena de mandos del grupo y del hospital el 25 de septiembre en la que el CEO de Ribera Salud, Pablo Gallart, ordenó subir las listas de espera a costa de realizar menos intervenciones y rechazar pacientes o procesos no rentables para aumentar el beneficio.
"En Torrejón en el año 22 y 23 decidimos como organización hacer un esfuerzo para bajar la lista de espera. Lo único que pido es: desandemos el camino", dice Gallart, quien reclama la idea de "hacer iteraciones" o ajustes para "alcanzar un EBITDA (beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) de cuatro o cinco millones".
Este jueves, un total de 39 jefes de servicio y supervisores de enfermería han hecho público un comunicado dirigido a los pacientes y la opinión pública señalando que en los catorce años que lleva el hospital en marcha, los profesionales sanitarios "nunca" han adoptado medidas que vulneren el derecho de los pacientes, priorizando siempre la recuperación de la salud, así como su bienestar y el de sus familiares.
