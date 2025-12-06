PI STUDIO

Detenido en Perú el asesino de una adolescente española que llevaba 15 años prófugo

La Policía peruana ha detenido en Lima a Christian Hernán Yong Granadino, alias 'Chuki', uno de los fugitivos más buscados de Europa. Su huida ha terminado quince años después y a casi 10.000 kilómetros del contenedor de basura del municipio madrileño de Leganés donde, en 2010, apareció el cuerpo de su exnovia, la menor Silvia Rodríguez Fernández.