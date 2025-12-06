Pedro, ganadero que vivió el brote de peste porcina hace 31 años: "Estamos en alerta, pero entonces aprendimos mucho en bioseguridad"

El ganadero segoviano Pedro Matarranz recuerda como si fuera ayer el anterior brote de peste porcina africana que asoló España. Y eso que fue hace 31 años. "Fue un palo muy duro, tuvimos que hacer un vaciado sanitario de todas las granjas porque la enfermedad entró en el ganado doméstico, pero fuimos capaces de aprender mucho, saber lo que tenemos que hacer y aplicar las medidas de bioseguridad necesarias desde hace tiempo", explica a EL PERIÓDICO desde su granja en Cantimpalos, donde tiene mil plazas de cerdo de cebo y otra granja de cochinillo de marca de garantía.

Matarranz, que es responsable del sector porcino en la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), asegura que están en "alerta máxima por lo que pudiera pasar". Y añade: "Aunque sabíamos que esto iba a ocurrir tarde o temprano". Pese a ello, se muestra confiado en que las granjas están preparadas en caso de que el riesgo avance.

"Por ahora las medidas que ha tomado la Generalitat han sido acertadas, se ha actuado rápido"

"Somos el primer productor de la Unión Europea y no es por casualidad. No lo hemos ganado porque sí; somos un país modelo, llevamos haciéndolo muy bien desde hace tiempo", subraya el ganadero sobre las medidas tanto preventivas y veterinarias como de instalación de vallados adecuados que se han tomado desde hace años.

"Somos el primer productor de la Unión Europea y no es por casualidad. Somos un país modelo"

En el caso concreto de Castilla y León, los ganaderos quizá estén un poco menos preocupados porque muchas de las granjas están separadas de zonas boscosas, aunque Matarranz no se fía. "El otro día estaba plantando cereal al lado de la autovía de Valladolid y vi diez corzos. En esa zona no los había visto en mi vida. La fauna salvaje tiene su hábitat en zonas arboladas, pero si hay exceso de animales, algunos salen de su territorio", razona sobre la brutal expansión del jabalí, que ya podría alcanzar 2,2 millones de ejemplares en España, de acuerdo a un estudio del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Para todo los productores de ganado porcino una de las claves es la regionalización que ha efectuado China -que acapara el 42% de las exportaciones-, permitiendo el comercio de toda la carne excepto del área de Barcelona afectada por el brote que se extiende por 91 municipios.

"Estamos preocupados por cómo nos va a afectar esta situación, pero por ahora las medidas que ha tomado la Generalitat han sido acertadas, se ha actuado rápido. A ver si en un periodo corto de tiempo se controla", señala el ganadero, que pide a todas las administraciones que remen en la "misma dirección".

En ese sentido, les traslada, como todo el sector, que haya un "mayor control de la fauna salvaje", que es ahora mismo la "mayor preocupación que tenemos". Todo lo que se pueda hacer, en definitiva para evitar que el brote machaque al sector como hace tres décadas. "Nos quedamos tiesos, hubo ayudas, pero tuvimos que empezar de cero", rememora Matarranz, que aplica medidas de seguridad intensivas en su granja, como restringir accesos y obligar a los que entren, como veterinarios y los que vienen a "descargar pienso" a que se duchen y usen ropa limpia para entrar a la explotación.

Suscríbete para seguir leyendo