Rescatan a dos hombres italianos, uno en estado crítico, arrastrados por las olas en unas piscinas naturales de Lanzarote

Los servicios de emergencias han logrado rescatar en la tarde de este lunes a dos hombres italianos que fueron arrastrados por un golpe de mar en las piscinas naturales de Los Charcones, al sur de Lanzarote. El primero de ellos, que se vio remolcado por el fuerte oleaje que azotaba la zona, pudo salir del agua por sus propios medios, mientras que el segundo fue trasladado en estado crítico al hospital tras un amplio dispositivo de búsqueda.

Dos helicópteros de rescate del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias y de Salvamento Marítimo peinaron el lugar para encontrar a la persona desaparecida tras recibir el aviso sobre las 15:48 horas. Dos varones, de 27 y 30 años de edad, habían caído al agua en la costa del municipio de Yaiza y uno de ellos fue rápidamente arrastrado mar adentro.

El primer bañista que logró llegar a tierra firme por su cuenta es un hombre de 30 años que fue asistido en el lugar por el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC). En el momento inicial presentaba hipotermia y erosiones de carácter moderado y fue trasladado en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital Doctor José Molina Orosa para la recuperación de sus heridas.

Rescatado en parada cardiorespiratoria

El segundo bañista tardó más minutos en salir del agua y fue necesario un amplio despliegue de medios para dar con su paradero. Finalmento, la aeronave del GES logró rescatar al herido y trasladarlo para su asistencia por los servicios médicos.

El personal del SUC constató que se encontraba en parada cardiorrespiratoria y procedió a realizar las maniobras de reanimación necesarias, tanto básicas como avanzadas. Gracias a estos esfuerzos, lograron revertir la situación y estabilizar al varón de 27 años, tras lo cual fue trasladado en estado crítico en una ambulancia medicalizada al mencionado hospital.

En el dispositivo de rescate también intervinieron el Consorcio de Seguridad, Emergencias, Salvamento, Prevención y Extinción de Incendios de Lanzarote, la Guardia Civil y la Policía Local de Yaiza, que colaboraron con los recursos desplazados al lugar.

Olas de hasta cuatro metros y medio

Cabe recordar que la Dirección General de Emergencias prolongó ayer la prealerta por fenómenos costeros en todo el Archipiélago a partir de las 12 del mediodía debido a un pronóstico que anticipaba olas de hasta cuatro metros y medio de alturadurante la pleamar.

El gobierno regional adoptó esta decisión a raíz de la información facilitada por la Agencia Estatal de Metereología y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA). Tanto los dos rescatados en Lanzarote como los cuatro fallecidos en Tenerife durante el puente de la Constitución eran personas de nacionalidad extranjera.