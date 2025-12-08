Iruña de Oca
Registrado un terremoto de magnitud 4 con epicentro en Álava
El Centro de Coordinación de Emergencias del Gobierno Vasco ha registrado 143 llamadas relacionadas con el incidente
EP
Un terremoto de magnitud cuatro, con epicentro en Iruña de Oca /Nanclares (Álava), se ha registrado a las 00.10 horas de este lunes y se ha percibido en Vitoria-Gasteiz y en numerosos municipios del territorio, sin que consten daños a personas ni bienes, según ha informado el departamento de Seguridad.
El Centro de Coordinación de Emergencias del Gobierno Vasco ha registrado 143 llamadas relacionadas con el incidente, sobre todo, con los mensajes automáticos enviados por algunos sistemas operativos de algunos móviles.
SOS Deiak ha pedido, tras el terremoto, tranquilidad a la ciudadanía y seguir únicamente la información oficial.
El de mayor magnitud registrado hasta la fecha en Euskadi
El terremoto de esta pasada noche ha sido el de mayor magnitud registrado no solo en Álava sino en todo el País Vasco, ya que, hasta la fecha, el más destacado había sido uno registrado en 1965, con 3,8 grados de magnitud, en Azilu, un concejo del municipio alavés de Iruraiz-Gauna, según los datos del Instituto Geográfico Nacional.
En su web se recoge que este seismo se ha sentido no solo en distintos puntos de Álava, sino también en algunas puntos de Vizcaya y Guipúzcoa, pero también de La Rioja y de Burgos.
