Una sustancia química del chocolate negro podría ayudar a retrasar el envejecimiento

Una sustancia química presente en el chocolate negro podría retardar el envejecimiento biológico, según una investigación del King's College de Londres (Reino Unido).

El estudio, publicado en 'Aging' ha descubierto que la teobromina, un compuesto vegetal común que proviene del cacao, podría tener propiedades antienvejecimiento. Para ello, comparó los niveles de teobromina en la sangre de las personas con marcadores sanguíneos del envejecimiento biológico.

Los marcadores de edad biológica indican la edad aparente de tu cuerpo en función de su salud y funcionamiento, a diferencia de los años que has vivido. Estos marcadores se basan en patrones de pequeñas "marcas" en nuestro ADN, llamadas metilación, que cambian a lo largo de nuestra vida.

En dos cohortes europeas, que incluyeron 509 individuos de TwinsUK y 1.160 de KORA , la investigación encontró que aquellos que tenían niveles más altos de teobromina circulando en la sangre tenían una edad biológica menor que su edad real.

La profesora Jordana Bell, autora principal del artículo y profesora de Epigenómica en el King's College de Londres, subraya: "Nuestro estudio encuentra vínculos entre un componente clave del chocolate negro y la longevidad. Si bien no estamos diciendo que la gente deba consumir más chocolate negro, esta investigación puede ayudarnos a comprender cómo los alimentos cotidianos pueden ser clave para una vida más sana y longeva". El equipo también analizó si otros metabolitos del cacao y el café presentaban una relación similar. Sin embargo, descubrieron que el efecto parecía ser específico de la teobromina.

Los investigadores utilizaron dos pruebas para evaluar la edad biológica de los participantes del estudio. Una analizó los cambios químicos en el ADN para estimar la velocidad del envejecimiento. Otra estimó la longitud de los telómeros, las capas protectoras en los extremos de los cromosomas. Los telómeros más cortos se asocian con el envejecimiento y las enfermedades relacionadas con la edad.

Los compuestos vegetales presentes en la dieta pueden influir en el envejecimiento del cuerpo al modificar la activación o desactivación de nuestros genes. Algunos de estos compuestos, llamados alcaloides, pueden interactuar con la maquinaria celular que controla la actividad genética y contribuye a la salud y la longevidad a teobromina, un alcaloide comúnmente conocido por ser venenoso para los perros, se ha relacionado con beneficios para la salud humana, como un menor riesgo de enfermedades cardíacas. Sin embargo, no se ha investigado exhaustivamente.

El doctor Ramy Saad, investigador principal del King's College de Londres, quien también es investigador del University College de Londres y doctor en Genética Clínica, asegura: "Este es un hallazgo muy emocionante, y las siguientes preguntas importantes son qué hay detrás de esta asociación y cómo podemos explorar más a fondo las interacciones entre los metabolitos dietéticos y nuestro epigenoma. Este enfoque podría llevarnos a importantes descubrimientos sobre el envejecimiento, y más allá, en enfermedades comunes y raras".

El equipo de investigación está explorando futuras líneas de investigación para analizar estos resultados. Una pregunta abierta es si el efecto es exclusivo de la teobromina o si esta podría interactuar con otros compuestos del chocolate negro, como los polifenoles, conocidos por sus efectos beneficiosos para la salud humana.

Sin embargo, a pesar de estos hallazgos prometedores, los investigadores desean enfatizar que comer más chocolate negro no es automáticamente beneficioso, ya que también contiene azúcar, grasa y otros compuestos, y se necesita más investigación para comprender esta asociación con más detalle.