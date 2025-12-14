Juan Carlos Valderrama, conseller de Emergencias: "Hay que evitar los desplazamientos y no confiarse"
El conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, valora la situación tras las primeras horas de los avisos por fuertes precipitaciones, "sin incidentes", pero llama a la prudencia y a seguir los canales oficiales para informarse sobre las recomendaciones en cada momento, entre las que destaca "no hacer desplazamientos innecesarios".
Últimos vídeos
Los participantes han hecho parada en la plaza de España
Badajoz se llena de ruido y espíritu navideño con la tradicional papanoelada motera
ELECCIONES EN CHILE