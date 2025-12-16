Ley
El Parlamento gallego aprueba una ley pionera en España que prohíbe las bebidas energéticas y los vapeadores a menores
El consejero de Sanidade asegura que esta iniciativa sitúa a la comunidad autónoma "a la cabeza en la protección de la juventud frente a las nuevas adicciones"
X. A. Taboada Carmen Villar
El Parlamento gallego despedía este martes su actividad legislativa de 2025 con el refrendo a la pionera ley en España que equipara en menores el consumo de bebidas energéticas y alcohol y el de vapeadores y tabaco. A partir de ahora solo resta la publicación de la Ley de protección de salud de las persoas menores y prevención de las conductas adictivas en el Diario Oficial de Galicia y, dos meses después, entrará en vigor.
El trámite salió adelante con los votos de la bancada popular, que ostenta la mayoría del hemiciclo y que no admitió enmiendas de una oposición con posturas diferenciadas: mientras los socialistas optaron por abstenerse, el BNG, la segunda fuerza de la Cámara, prefirió dejar patente su rechazo. Los primeros, a través de la diputada Elena Espinosa, consideran la ley "insuficiente", por "carecer de compromisos claros, dotación suficiente y mecanismos efectivos", mientras los segundos, en palabras de su diputada Montse Prado, opinan que el PP presenta la ley "solo con el objetivo de tener el titular de que son los primeros" y cuestionan que se centre en sancionar y "criminalizar" a los jóvenes.
Sin embargo, los populares aplaudieron la iniciativa y el consejero de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, destacó que el que haya sido refrendada supone "un logro de país" que marcará "un antes y un después" y que sitúa a Galicia "a la cabeza en la protección de la juventud frente a las nuevas adicciones", entre las que citó los cigarrillos electrónicos, el juego en internet, el uso compulsivo de las redes sociales y las bebidas energéticas.
En concreto, respecto a estas últimas, destacó cómo Galicia ha dado un ejemplo que ahora siguen otros. En esa línea, el consejero citó al Reino Unido, cuyo Gobierno emprendía recientemente el camino para impedir el acceso de los menores de 16 años a las bebidas energéticas o al Gobierno español. Asimismo, defendió que "aprobar esta ley es asumir que las adicciones no se combaten con indiferencia o estigmas, sino con compromiso, prevención y políticas valientes basadas en la evidencia".
