La nueva Agencia Estatal de Salud Pública buscará sede con 4.000 metros cuadrados y cercanía a aeropuertos internacionales

La futura sede de la Agencia Estatal de Salud Pública debe contar con aproximadamente 4.000 metros cuadrados de espacio adaptado a los trabajadores, pero además se valorará muy positivamente que el inmueble esté plenamente disponible para ocupación inmediata; la cercanía a aeropuertos internacionales -con destinos prioritarios a Estocolmo (Suecia), Ginebra (Suiza), Bruselas (Bélgica), Copenhague (Dinamarca), Helsinki (Finlandia) y Estambul (Turquía)-, y un mercado inmobiliario competitivo en compra o alquiler para los empleados que se trasladen.

El plazo para presentación de candidaturas, recoge Europa Press, será de un mes desde la publicación en el BOE, es decir hasta el próximo 17 de enero, en el portal web del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática que habilitará una sede electrónica para la presentación telemática de candidaturas, según se desprende del informe de la Comisión consultiva para la determinación de la sede publicado este miércoles en el BOE, junto al procedimiento para la determinación de la sede.

Empleados públicos

La Agencia necesitará en su primer año de funcionamiento aproximadamente sesenta empleados públicos, entre funcionarios, laborales y puestos de alta dirección, aunque tiene previsto un horizonte de 300 empleados, cuya provisión será paulatina y dependiente de las disponibilidades presupuestarias y de la plantilla que se apruebe en su contrato plurianual de gestión.

Sobre la localidad y su conectividad, el documento valora positivamente que cuente con una red de acceso a medios de transporte público (aéreo, ferroviario y por carretera). Pero hay un criterio específico muy importante: la cercanía a aeropuertos internacionales con destinos prioritarios a Estocolmo, Ginebra, Bruselas, Copenhague, Helsinki y Estambul. Estas ciudades albergan las principales contrapartes europeas y globales de la Agencia (OMS, ECDC, Comisión Europea, etc.), donde además España ejercerá su representación.

Centros equivalentes

"La Agencia deberá establecer relaciones fluidas e intensas con centros equivalentes de otras regiones, como el Centro de Control de Enfermedades de África, el de los EEUU, los de China y la India y participará en las reuniones técnicas asociadas tanto a las presidencias de turno de la UE, del G20 y de la OMS que puedan desarrollarse en otras ciudades", señala el BOE. Se valora también un mercado inmobiliario competitivo en compra o alquiler para los empleados que se trasladen.

Las medidas de sostenibilidad también se valoran. El BOE señala que "se considera imperativo que la Agencia Estatal de Salud Pública comience a funcionar a la mayor brevedad posible". La Agencia fue creada mediante la Ley 7/2025, de 28 de julio, dándole naturaleza jurídica de agencia estatal. Esta Ley ha impuesto el plazo seis meses para que el Gobierno apruebe el Estatuto de la Agencia y debido al interés para la salud pública, el texto afirma que "es necesario que la sede quede fijada lo antes posible, con objeto de contribuir lo antes posible al reforzamiento de las capacidades del Estado para hacer frente a futuras emergencias sanitarias".

El objetivo de la Agencia es reforzar las capacidades del Estado para mejorar la salud de la población, la equidad en salud y el bienestar, y proteger a la población frente a riesgos y amenazas sanitarias. Sus fines generales se organizan en tres núcleos: vigilancia en salud pública; evaluación y comunicación de riesgos; y planificación de la preparación y respuesta ante crisis y emergencias sanitarias.

