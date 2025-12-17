Casi 10 días: así es el tiempo medio de espera para conseguir una cita con el médico en el centro de salud

Solo un 22% de las personas que acudieron a su médico de familia en el último año fueron atendidas el mismo día o al día siguiente de pedir cita. El resto ha tenido que esperar más tiempo debido a la falta de disponibilidad en fechas anteriores. El tiempo medio de espera fue de 9,78 días. Es uno de los principales resultados de la tercera oleada del Barómetro Sanitario 2025, cuyos resultados han publicado este miércoles el Ministerio de Sanidad y el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

El documento ofrece una radiografía actualizada de la opinión de la ciudadanía sobre el funcionamiento del sistema sanitario público. Si se habla de esperas, entre quienes experimentaron dificultades para acceder a consulta -el 23,7% de la población encuestada-, un 53,3% acabó recurriendo a un servicio de urgencias y un 29,3% indicó que, cuando llegó la fecha asignada, ya no necesitaba la visita.

Puerta de entrada

Pese a las esperas, la Atención Primaria continúa siendo el principal nivel de acceso al sistema sanitario público, y uno de los mejor valorados por quienes lo utilizan. El 82,3 % de la población ha acudido al menos una vez a un médico de Atención Primaria del sistema público en el último año.

La valoración positiva de la atención recibida alcanza el 80,1%, lo que supone una mejora significativa respecto al 78,5% registrado en la segunda oleada. El personal de enfermería obtiene una puntuación media de 8,04 sobre 10, y el personal médico, de 7,76, manteniéndose como los aspectos mejor valorados del servicio. Además, el 16,8% de las consultas se realizaron por vía telefónica.

Visitas a Urgencias

Durante el último año, el 50% de la población declaró haber acudido a algún servicio de urgencias. De estos, el 42,9% utilizó dispositivos de urgencia en Atención Primaria, el 50,8% acudió a servicios de urgencia hospitalarios y el 6% hizo uso de los servicios del 061/112. En conjunto, fueron valorados positivamente por el 71% de las personas que los utilizaron.

Personas con mascarilla en la puerta de urgencias del Hospital Clinic, este año. / zowy voeten / EPC

Los resultados del Barómetro, señalan el CIS y Sanidad, muestran "un avance generalizado" en la percepción positiva del funcionamiento de los servicios sanitarios públicos, especialmente en los niveles asistenciales más utilizados por la población: servicios de urgencias, atención primaria, consultas hospitalarias y hospitalización.

Sin embargo, al considerar el conjunto de la población general -incluyendo a quienes no utilizaron el servicio durante el último año (12,2 %)-, la valoración global del funcionamiento del sistema sanitario público disminuye, situándose en 5,89 puntos sobre 10, frente a los 6,13 puntos del año anterior. Esta bajada refleja una percepción "algo más crítica" entre quienes no tuvieron contacto directo con el sistema en este periodo.

Atención hospitalaria

Otros porcentajes: el 47,9 % de la población ha sido atendida en los últimos doce meses por un especialista del sistema público. La valoración positiva de la atención especializada alcanza el 78,1 %, ligeramente superior al 77,8 % registrado en la segunda oleada. Entre los elementos mejor puntuados destacan la confianza que transmite el personal médico (7,64 puntos) y la información recibida sobre el estado de salud y el tratamiento (7,58).

La atención durante el ingreso hospitalario registra la mejora más significativa en comparación con el año anterior. Un 11,5 % de la población ha estado ingresada en un hospital público en los últimos doce meses, y el 83,7% de quienes lo han hecho, valoran positivamente la atención recibida cinco puntos más que en la segunda oleada (78,4 %). Los cuidados prestados durante el ingreso reciben las puntuaciones más altas de todos los niveles asistenciales: 8,21 puntos para la atención de enfermería y 8,18 para la atención médica.

Los seguros

El 20% de las personas encuestadas declaró disponer de un seguro médico privado contratado por ellas mismas o por algún miembro de su familia, mientras que un 11% cuenta con un seguro proporcionado por su empresa. Estas cifras reflejan una ligera variación respecto a la segunda oleada del estudio, en la que los porcentajes fueron del 21,6% y el 10,1%, respectivamente.

A pesar de contar con cobertura sanitaria privada, una amplia mayoría de estas personas manifestó su confianza en el sistema público ante situaciones de mayor complejidad. Concretamente, el 65,6% de quienes disponen de seguro médico afirmaron que, en caso de enfrentarse a un problema grave de salud, preferirían ser atendidos en la sanidad pública, frente al 61,4% que expresó esta preferencia en la oleada anterior.

Las pruebas

Por primera vez, el Barómetro Sanitario ha recogido información específica sobre la realización de pruebas diagnósticas, así como sobre el tiempo transcurrido entre la indicación y la realización. Según los resultados de la tercera oleada de 2025, el 20% de la población de 18 y más años declaró haberse realizado una ecografía en los últimos 12 meses.

Le siguen el TAC (16,5%), la resonancia magnética (15,3%) y la colonoscopia (5,1%). Estos datos permiten obtener una visión más detallada sobre el acceso y los tiempos de respuesta en el ámbito del diagnóstico por imagen y la endoscopia digestiva. Más de la mitad de las pruebas fueron realizadas en un plazo inferior a un mes desde su indicación médica en el caso de las ecografías (55,6%), los TAC (52,7%) y las resonancias magnéticas (50,7%).

Una resonancia magnética en un hospital. / EL PERIÓDICO

En cambio, las colonoscopias presentan un menor porcentaje de realización en ese intervalo (39,4%) y el mayor tiempo medio de espera registrado, con 109,8 días. Las resonancias magnéticas, con una espera media superior a los 90 días, y los TAC, con 64,32 días, presentan el menor tiempo medio de espera entre las pruebas analizadas.

