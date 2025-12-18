Graban a un oso devorando a una burra en Oviedo: "Están al lado de nuestras casas y nos van a comer a nosotros"

En un principio se culpó a los lobos, pero quien devoró a la burra "Mimosa" en Caces, a poco más de diez kilómetros del centro urbano de Oviedo, fue un oso de grandes dimensiones. Al menos eso es lo que sostiene el propietario del animal, Daniel Suárez, que un mes después del ataque ha puesto a disposición de LA NUEVA ESPAÑA unas grabaciones en las que se ve al plantígrado comiéndose a su burra. "Puse las cámaras unos días después porque sabía que los destrozos que tenía el animal no podían ser de los lobos aunque el guarda, en un principio, así lo determinó. Además, los lobos cuando atacan vuelven", señala Daniel Suárez. Más información