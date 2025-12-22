Las enfermeras se quejan de la falta de refuerzos ante el colapso por la gripe: "Las consejerías no han hecho sus deberes"

El Sindicato de Enfermería SATSE denuncia este lunes que la gran mayoría de hospitales están sufriendo ya, con mayor o menor gravedad, situaciones de saturación y colapso por la gripe. Lo achaca a que las consejerías de Sanidad no han "hecho sus deberes" y no han reforzado las plantillas. SATSE resalta que la incidencia entre la población de la Gripe A, fundamentalmente, junto a la COVID-19 y el virus respiratorio sincitial (VRS), entre otros, ha llegado ya "a niveles muy elevados", mientras que las administraciones competentes de evitarlo "no han puesto en marcha planes de contingencia eficaces".

El sindicato afirma que las situaciones que, "lamentablemente", se sufren todos los años, como pacientes en los pasillos, faltas de camas, salas de espera saturadas y demoras de muchas horas, se están volviendo a repetir en el conjunto del Estado. Apuntan a hospitales de Madrid, Comunidad Valenciana, Catalunya, Navarra, Cantabria y Andalucía, entre otros.

Mayores de 65

La organización sindical incide, además, en el hecho de que el aumento de las hospitalizaciones se centra especialmente en personas vulnerables, como los mayores de 65 años, y que es previsible que los casos se incrementen con motivo de las fiestas navideñas debido al aumento de la interacción social por las visitas y encuentros familiares.

"Similares problemas a años anteriores e idéntica falta de "una planificación adecuada" de recursos por parte del conjunto de las consejerías de Sanidad que, una vez más, optan por dejar 'capear el temporal' a los profesionales que trabajan en las Urgencias de los hospitales, además de en otros servicios de estos centros sanitarios", apuntan desde la organización.

Primaria "saturada"

SATSE recalca que la situación también es preocupante en los centros de salud, donde las agendas se encuentran "saturadas" y las esperas para ser atendidos son de hasta 10 días, lo que lleva a las personas a acudir a los servicios de Urgencias. Se da la agravante, además, de que, en algunas autonomías, se cierran los centros de salud por las tardes.

El sindicato demandó el pasado mes de octubre al conjunto de administraciones sanitarias que desarrollasen "planes de actuaciones eficaces", pero ha constatado que en muchas autonomías no lo han hecho, mientras que en las que sí han asegurado implementar actuaciones de refuerzo de plantillas en los hospitales y centros de salud, se está viendo que son "insuficientes".

Por ello, SATSE insiste en la urgente necesidad de que las consejerías de Sanidad dejen de "mirar hacia otro lado y acometan las actuaciones necesarias para que las semanas que aún quedan de bajas temperaturas no lleven a un mayor colapso y saturación a los hospitales y centros de salud".

