Los oftalmólogos exigen que solo ellos puedan prescribir las ayudas para financiar gafas y lentillas

A los oftalmólogos no les convence el Plan Veo de Sanidad, la prestación incluida en la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud que ofrece ayudas económicas para la adquisición de gafas y lentillas para niños y adolescentes de hasta 16 años. Creen que "presenta deficiencias relevantes desde el punto de vista clínico y de la seguridad del paciente" y muestran su oposición a la forma de acceso al plan, al permitir que la prescripción de gafas pueda ser realizada por optometristas, incluso desde las ópticas, "sin una evaluación médica oftalmológica previa".

Así lo afirman en un comunicado la Sociedad Española de Oftalmología (SEO), la Sociedad Española de Estrabismo y Oftalmología Pediátrica (SEEOP), la Sociedad Española de Contactología (SEC) y la Sociedad Española de OftalmoPediatría (SEDOP). "Esta circunstancia además de poner en riesgo la salud del niño infringe el ordenamiento jurídico por intrusismo profesional, lo que resulta especialmente preocupante en la población pediátrica al no ajustarse a la evidencia científica ni a los criterios de buena práctica clínica", señalan las sociedades en un comunicado.

Las competencias

Recuerdan que los oftalmólogos son los profesionales con los "conocimientos y competencias" para llevar a cabo las exploraciones de los órganos de la visión en la población en general. Subrayan que, en la infancia, la detección y corrección de defectos refractivos no constituye un acto técnico aislado, sino un acto médico integrado dentro de un proceso diagnóstico, que incluye la historia clínica y exploración oftalmológica completas, así como una refracción bajo cicloplejia.

"En este proceso, el médico oftalmólogo tiene como objetivo no sólo recetar gafas para mejorar la agudeza visual, sino que debe además tratar las alteraciones de la motilidad ocular, visión binocular y, sobre todo, descartar enfermedades subyacentes, tanto oculares como sistémicas, cuyo retraso diagnóstico puede tener consecuencias graves para la salud del niño", afirman.

Aplicar tratamientos

Dicen que los ópticos-optometristas no tienen la capacitación profesional y, por lo tanto, "la responsabilidad de efectuar diagnósticos, prescribir o aplicar tratamientos". "Ante cualquier error en este sentido, la falta de responsabilidad legal del óptico podría hacer que ésta recayera precisamente sobre quién ha tomado la decisión de derivar a la población a establecimientos no acreditados, con las serias implicaciones que ello conllevaría", indican.

Si se encarga a un óptico-optometrista la exploración rutinaria y refractiva aislada de cualquier paciente, incluso con aparente buena visión o un simple defecto de refracción, pueden pasar desapercibidas graves enfermedades oculares y sistémicas que "sólo un médico oftalmólogo conoce y está capacitado para diagnosticar y tratar".

Efectos secundarios

Dicen que en las ópticas no se puede graduar correctamente a los niños porque para ello es requerida la dilatación pupilar y parálisis de la acomodación mediante la instilación pautada de colirios farmacológicos ciclopléjicos que pueden, en algunos casos, provocar graves efectos secundarios sistémicos (desde somnolencia hasta cuadros confusionales agudos con delirio, alucinaciones y ataxia).

Resaltan que la aplicación de fármacos por cualquier vía por parte de un óptico-optometrista no se encuentra dentro de sus competencias, "está rigurosamente prohibida por la ley y su práctica constituye un delito tipificado en el código penal", añaden.

Modificar el procedimiento

Advierten de que el procedimiento de acceso al Plan Veo puede ocasionar un "problema de inseguridad jurídica y sanitaria", al enviarse a los niños a las ópticas a detectar defectos de refracción, sin haberse tenido en cuenta que "detrás de una aparente buena visión o un simple defecto de refracción pueden ocultarse graves enfermedades oculares que solo el médico oftalmólogo puede diagnosticar y tratar".

"Ante la preocupación que esta noticia ha generado entre el colectivo de oftalmólogos, las Juntas Directivas de la Sociedad Española de Oftalmología y restantes sociedades firmantes piden al Ministerio de Sanidad una modificación del procedimiento de acceso al Plan Veo, para que únicamente sea el médico oftalmólogo el profesional que pueda prescribir las ayudas visuales a los menores", zanjan.

Suscríbete para seguir leyendo