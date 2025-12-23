Eutanasia en España: 426 personas recibieron la prestación de ayuda para morir en 2024

El Ministerio de Sanidad ha publicado el Informe Anual de 2024 sobre la Prestación de Ayuda para Morir, que recoge la evolución de este derecho sanitario en el Sistema Nacional de Salud. En total, durante 2024 se finalizaron 929 procesos, incluyendo 803 solicitudes presentadas y resueltas ese año, además de 126 iniciadas en años anteriores. Del total de procesos finalizados en 2024, desglosa el Ministerio, 426 fueron prestaciones efectivas de ayuda a morir (45,86%); 308 personas fallecieron durante el proceso de tramitación (33,15%); 141 denegadas por no cumplir con los requisitos legales (15,18%) y 54 personas revocaron voluntariamente su solicitud (5,81%).

En cuanto al perfil del solicitante, por edad, la mayoría de los procesos finalizados (75,89%) correspondieron a pacientes mayores de 60 años. El tramo de edad más frecuente fue el de mayores de 80 años (27,77%). Las enfermedades de base más frecuentes fueron la neurológica (32,51%) y la oncológica (29,71%), sumando conjuntamente el 62,22% de los casos.

Evaluaciones

La mayoría de las solicitudes siguieron el procedimiento del artículo 5.1 de la Ley Orgánica 3/2021 de Regulación de la Eutanasia, LORE (con capacidad de hecho), mientras que 51 procesos (5,49%) se iniciaron mediante instrucciones previas, abunda el informe. Además, se registraron 141 denegaciones (15,18% de los 929 procesos finalizados en 2024).

Las instancias evaluadoras emitieron 157 informes desfavorables a solicitudes de eutanasia (puede haber más de un informe por solicitud o proceso). De estos, 75 fueron objeto de reclamación. Finalmente, 20 de esas reclamaciones fueron estimadas por la Comisión de Garantía y Evaluación (CGyE), revirtiendo la denegación inicial y permitiendo que estos casos se aprobaran como prestaciones, ya contabilizadas dentro del total de 426 prestaciones realizadas en 2024.

Revocaciones

En 2024 se registraron, también, 54 revocaciones (5,81% de los procesos finalizados), el doble que el pasado año, que fueron 21. Según el momento de la revocación, desglosa Sanidad, las solicitudes canceladas por voluntad propia se distribuyen de la siguiente manera: antes de la segunda solicitud, 38 casos (donde el proceso se detuvo de forma muy temprana); entre la segunda solicitud y la resolución final, 7 casos (el paciente cambió de opinión mientras la comisión evaluaba su expediente) y después de la aprobación de la comisión: 9 casos (personas que ya tenían el permiso, pero renunciaron finalmente a la prestación).

El tiempo medio de duración del procedimiento entre la solicitud y la resolución fue de 52,97 días, con una mediana de 41 días

De las 508 solicitudes aprobadas por la CGyE en 2024, 55 personas (10,83%) pidieron aplazamiento de la prestación. Dos tercios de esos aplazamientos (34 casos, 61,82%) terminaron finalmente en una prestación.

Tiempo medio

El tiempo medio de duración del procedimiento entre la solicitud y la resolución de la CGyE fue de 52,97 días, con una mediana de 41 días. Esto se compara con el plazo máximo establecido por la Ley, que es de alrededor de 30-40 días naturales. El plazo medio total transcurrido desde la primera solicitud hasta la realización de la prestación (incluidos aplazamientos) fue de 82,65 días, con una mediana de 62 días.

En 2024, en 117 casos (12,59%) el médico responsable estimó oportuno reducir el plazo entre la primera y la segunda solicitud, debido al riesgo inminente de pérdida de la capacidad de tomar decisiones por parte del solicitante. De las 308 personas que fallecieron antes de que se resolviera el procedimiento, el tiempo medio desde la solicitud hasta el fallecimiento fue de 47,19 días, con una mediana de 27 días, inferior al tiempo mínimo de tramitación requerido por la LORE.

Por otro lado, Sanidad concluye que la donación de órganos tras la prestación de ayuda para morir se ha consolidado. En 2024, 63 personas (14,79% de las prestaciones) se acogieron al programa de donación de órganos. Desde la entrada en vigor de la LORE (junio 2021) hasta finales de 2024, 156 personas han donado sus órganos, lo que ha permitido el trasplante de 459 órganos, beneficiando a 442 personas.

