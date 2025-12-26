En Mondragón
Un acertante en el Euromillones gana más de 54 millones de euros en Guipúzcoa
El boleto acertante ha sido validado en el Despacho Receptor número 66.455 de Mondragón, situado en centro comercial Eroski, en el barrio Musakola
EP
El dueño de un boleto del 'Euromillones' validado en Mondragón (Guipúzcoa) ha ganado más de 54 millones de euros al haber sido el único acertante de Primera Categoría en el sorteo celebrado este viernes, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.
En concreto, el ganador recibirá un total de 54.026.007 euros. El boleto acertante ha sido validado en el Despacho Receptor número 66.455 de Mondragón, situado en centro comercial Eroski, en el barrio Musakola.
La combinación ganadora del sorteo de la Euromillones celebrado este viernes, 26 de diciembre, ha estado formada por los números 22, 32, 48, 12 y 36. Las estrellas son 3 y 4. La recaudación ha ascendido a 50.376.026,80 euros.
Cabe enmarcar que en España también se ha dado un boleto acertante de Segunda Categoría que ha sido validado en la Administración de Loterías número 4 de León, situada Santa Clara, 2.
En concreto, el boleto acertante de El Millón, con código WPX39992, ha sido validado en la Administración de Loterías número 35 de Málaga, situada en Duque de Rivas, 2.
En el próximo sorteo de Euromillones se pondrá en juego un fondo garantizado de 17 millones de euros para los acertantes de Primera Categoría.
- Ganadores de la Lotería de Navidad en Badajoz: «No nos hizo ricos, pero dejó una alegría en el barrio»
- Confirmado: Los paquetes 'bomba' dirigidos a Gallardo en Diputación de Badajoz no contienen explosivos
- La Junta autoriza seis de las siete solicitudes de cotillones en Badajoz, ¿cuál ha sido denegada?
- El PSOE mantiene sus apoyos en la margen derecha de Badajoz y Vox gana en Cerro Gordo
- Los ayudantes de los Reyes en la Cabalgata de Badajoz 2026: «Ser Rey Mago es una mezcla de ilusión y responsabilidad»
- El tercer premio de la Lotería Nacional cae en la administración más antigua de Badajoz
- Ambientazo en la Tardebuena de Badajoz, ¡búscate en las fotos!
- La Asociación Amigos de Badajoz realizará este sábado una visita guiada al Fuerte de San Cristóbal